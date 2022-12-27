Recep İvedik 7'den Disney Plus'ta dünya rekoru! Platforma milyonun üzerinde abone kazandırdı - Son Dakika
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Recep İvedik 7'den Disney Plus'ta dünya rekoru! Platforma milyonun üzerinde abone kazandırdı

27.12.2022 11:08

Oyuncu ve yapımcı Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik serisinin 7'inci filmi, Disney Plus'un yüzünü güldürdü. Platformda dünya rekoru kıran film, platforma milyonun üzerinde abone getirdi.

Şahan Gökbakar'ın uzun zamandır merakla beklenen filmi Recep İvedik 7, geçtiğimiz günlerde Disney Plus'ta yayınlandı.Aynı zamanda serinin önceki filmleri de Netflix'ten Disney Plus'a geçiş yaptı. Tüm haklarını yüzü olduğu Disney Plus'a veren Şahan Gökbakar platformda rekor kırdı.

DÜNYA REKORU KIRDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, "Recep İvedik 7" dünya rekoru kırdı ve platforma milyonun üzerinde abone getirdi. Şahan Gökbakar'la hemen Recep İvedik 8 ve 9 için görüşmeler başladı.

YENİ FİLM İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Öte yandan ünlü komedyenin Disney Plus için çekeceği "Erdal ile Ece" dizisinin de hazırlıkları sürüyor. Gökbakar'ın çok sevilen filmi "Celal ile Ceren"in tarzında olan dizi, kadın erkek ilişkilerini esprili bir dille irdeleyecek. Togan Gökbakar'ın yöneteceği dizi yeni yılda sete çıkacak. Dizinin cast çalışmaları sürüyor.

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Recep İvedik 7, Disney Plus'a yaradı! Recep İvedik 7, Disney Plus'a yaradı!

Şahan Gökbakar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Recep İvedik 7'den Disney Plus'ta dünya rekoru! Platforma milyonun üzerinde abone kazandırdı - Son Dakika


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