Oyuncuların Çapkınlık Turu - Son Dakika
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Oyuncuların Çapkınlık Turu

24.04.2022 21:34
Oyuncuların Çapkınlık Turu

Aynı dizide rol alan iki oyuncu Uğur Güneş ve Atilla Kılıç, önceki gece Bebek Lucca'dan çıkarken görüntülendi. Yanlarında ise sarışın bir güzel vardı.

Flaşların patlamasıyla şok yaşayan oyuncular ve kız arkadaşları mekana koşarak geri kaçtı. Mekan içerisinde yaklaşık 10 dakika kalan Güneş ve arkadaşları, taksinin gelmesiyle koşar adım mekandan çıktı. Atilla Kılıç aracın önüne, Güneş ve kız arkadaşı ise arka koltuğa geçti.

ARKADAŞIMIN ARKADAŞI

Sarışın güzel görüntü vermemek için yüzünü gizledi. Camını açarak soruları yanıtlayan Uğur Güneş, "Hanımefendi arkadaşımın arkadaşı. Yanlış bir şey yazmayın" dedi.

Bu arada aracın etrafını saran çiçekçi çocuklar ise oyuncudan para almak için gülleri aracın içine atarak 100 lira aldı.

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Atilla Kılıç, Uğur Güneş, Güneş, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Oyuncuların Çapkınlık Turu - Son Dakika


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