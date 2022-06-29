Oyuncuyönetmen Gani Rüzgar Şavata, usta sanatçı Cüneyt Arkın'ı anlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Oyuncuyönetmen Gani Rüzgar Şavata, usta sanatçı Cüneyt Arkın'ı anlattı

29.06.2022 00:57
Oyuncuyönetmen Gani Rüzgar Şavata, usta sanatçı Cüneyt Arkın'ı anlattı

Oyuncu-yönetmen Gani Rüzgar Şavata, Yeşilçam'ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın'ın ölüm haberinin ardından hastaneye geldi.

Oyuncu-yönetmen Gani Rüzgar Şavata, Yeşilçam'ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın'ın ölüm haberinin ardından hastaneye geldi. Oyuncu-yönetmen Gani Rüzgar Şavata, "Bugün güneş tutulmuş, Yeşilçam yeşilliğini kaybetmiştir, ebediyen yolculuk yapmıştır ama yüreğimizde, sinemada yaşayacaktır" dedi.

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 85 yaşında hayatını kaybetti. Arkın'ın ölüm haberinin ardından ünlü isimler de yakınlarına başsağlığı dilemek için hastaneye gelmeyi sürdürüyor. Hastaneye gelen oyuncu- yönetmen Gani Rüzgar Şavata, "Bugün güneş tutulmuştur. Yeşilçam yeşilliğini kaybetmiştir. Cüneyt Arkın deyip durmak lazım. Cüneyt Arkın bir ekoldü, Türkiye sinemasının tarihini yazan, dünü bugüne, bugünü yarına taşıyan bir ekoldü. Hepimizin üstadıydı, hepimizin yönetmeni, hepimizin karakteriydi. Bilgiyi beceriyi sinemayı ondan öğrendik. 2 yıl evinde kaldım. Onun öğrencisiydim, onunla beraber atlara bindim. Onun fikirleri sinemamızı ölümsüzleştirmiştir. O ebediyen yolculuk yapmıştır ama yüreğimizdedir. Sinemada yaşayacaktır, sinemada tarihtir" dedi.

Arkın'ın filmlerinin herkesi kucakladığını söyleyen Şavata, "Cüneyt Arkın sıradan bir insan değildi. Hepimizin babasıydı. Ben onu gördüğüm zaman sinemayı görüyorum, Türkiye tarihini görüyorum. Cüneyt Arkın öyle bir devam adamdı ki onun arkasındaki yönetmende eşi Betül Arkın'dı. Sahnelerde verdiği kazalarla sağlam kemiği kalmamıştı. Öyle bir sevdaydı ki onun sevdası sinema sevdasıydı. Onun sevdası Türkiye'nin tarihi, Türkiye'nin geleceğiydi. O yaşayacak bir efsaneydi" diye konuştu. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Bıçak ustaları siparişleri yetiştirebilmek için gece gündüz çalışıyor Bıçak ustaları siparişleri yetiştirebilmek için gece gündüz çalışıyor Yeşilçam'ın usta isimleri Cüneyt Arkın'ı anlattı Yeşilçam'ın usta isimleri Cüneyt Arkın'ı anlattı
Kaynak: İHA

Cüneyt Arkın, Yönetmen, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncuyönetmen Gani Rüzgar Şavata, usta sanatçı Cüneyt Arkın'ı anlattı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrıda bulunmuştu! Cumhurbaşkanı ödeneğinin artmasına imkan sağlayan madde çıkarıldı
00:41 Gazeteci Nedim Şener'e Sedat Peker'den tehdit: Telefon görüşmesini yayınlamak zorunda kalacağım
00:37 Akaryakıta indirim geldi! Motorinin litresi 2 lira 50 kuruş düştü
00:21 Melih Gökçek "6 milyar dolarlık jelibon bulundu" sözlerini gerçek sandı: Arka arkaya bulunuyor
00:17 Ankaragücü, Real Madrid ve PSG formalarını giyen Jese Rodriguez'i kadrosuna kattı
00:14 Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 14.00'te toplanıyor! Zam için 3 formül üzerinde duruluyor
23:57 4'lü zirvede anlaşma sağlandı! İsveç ve Finlandiya'dan istenen teröristlerin isimleri tek tek açıklandı
23:42 Türkiye Madrid'deki görüşmede istediğini aldı! İşte 4'lü zirve sonrası imzalanan ortak bildirinin detayları
23:19 Fatih Terim hakkında konuşan Arda Turan'dan "Fenerbahçe" esprisi
22:55 Kayseri'de kayıp kurbanlık koyunlar dron ile bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 01:20:24. #1.13#
SON DAKİKA: Oyuncuyönetmen Gani Rüzgar Şavata, usta sanatçı Cüneyt Arkın'ı anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement