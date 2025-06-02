Ozan Akbaba ailesi için Mardin\'e yerleşiyor

Uzak Şehir dizisinin başrol oyuncusu Ozan Akbaba, setin Mardin'de devam etmesi nedeniyle bir süredir İstanbul'daki ailesinden ayrı yaşıyordu. Ünlü oyuncu, artık bu duruma son vermek istediğini belirterek Mardin'e taşınma kararı aldığını açıkladı.

Dizinin sezon finali yemeğinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akbaba, taşınma planını doğruladı. Altı yaşındaki oğlu ve eşiyle sürekli ayrı kalmanın kendisini yıprattığını ifade eden oyuncu, şunları söyledi, "Altı yaşındaki çocuğumdan ve çok sevdiğim eşimden ayrı kalmak istemiyorum. Mardin'in kendine has güzellikleri var. Ben de bu güzellikleri sonuna kadar yaşamak istiyorum."

Mardin'in doğal ve kültürel dokusuna hayran olduğunu belirten Akbaba, yeni yaşam düzenini ailesiyle birlikte bu şehirde kurmak istediğini dile getirdi.