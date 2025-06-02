Ozan Akbaba ailesi için Mardin'e yerleşiyor - Son Dakika
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Ozan Akbaba ailesi için Mardin'e yerleşiyor

Ozan Akbaba ailesi için Mardin\'e yerleşiyor
02.06.2025 12:29
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Uzak Şehir dizisinin başrolü Ozan Akbaba, ailesinden ayrı kalmaya daha fazla dayanamayacağını belirterek Mardin'e taşınma kararı aldı. ''Altı yaşındaki çocuğumdan ve eşimden uzak olmak istemiyorum'' diyen oyuncu, Mardin'in kendine has güzelliklerini de yaşamak istediğini söyledi.

Uzak Şehir dizisinin başrol oyuncusu Ozan Akbaba, setin Mardin'de devam etmesi nedeniyle bir süredir İstanbul'daki ailesinden ayrı yaşıyordu. Ünlü oyuncu, artık bu duruma son vermek istediğini belirterek Mardin'e taşınma kararı aldığını açıkladı.

Ozan Akbaba ailesi için Mardin'e yerleşiyor

Dizinin sezon finali yemeğinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akbaba, taşınma planını doğruladı. Altı yaşındaki oğlu ve eşiyle sürekli ayrı kalmanın kendisini yıprattığını ifade eden oyuncu, şunları söyledi, "Altı yaşındaki çocuğumdan ve çok sevdiğim eşimden ayrı kalmak istemiyorum. Mardin'in kendine has güzellikleri var. Ben de bu güzellikleri sonuna kadar yaşamak istiyorum."

Ozan Akbaba ailesi için Mardin'e yerleşiyor

Mardin'in doğal ve kültürel dokusuna hayran olduğunu belirten Akbaba, yeni yaşam düzenini ailesiyle birlikte bu şehirde kurmak istediğini dile getirdi.

Uzak Şehir, Magazin, Mardin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ozan Akbaba ailesi için Mardin'e yerleşiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hasan inci :
    Yilin haberi buna denir 16 1 Yanıtla
  • Mehmet Akif:
    Hanim kıskançlık krizine girmiş diyorlar o yüzden diyorlar. 11 4 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    Sen önce karakterini düzelt..masum bebekleri ve çocukları katleden itraili mecburda kalsan ...desteklemekten vazgeç..tabiki azıcık da olsa merhamet ve vicdan sahibiysen...unutma bu günler zenginlik vede şöhretin hepsi yalan esas olan ahiret...hesap günü muhakkak gelecek..unutma 10 4 Yanıtla
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