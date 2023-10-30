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Özcan Deniz, dünkü konserinde 100. Yıl Marşı'nı okumadığı için seyirciler tarafından yuhalandı - Son Dakika

Özcan Deniz, dünkü konserinde 100. Yıl Marşı'nı okumadığı için seyirciler tarafından yuhalandı

Son Güncelleme: 30.10.2023 14:14

Dün akşam Kıbrıs'ta sahneye çıkan Özcan Deniz, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamadığı ve marş söylemediği iddiasıyla çatal ve bıçaklarla masaya vurularak protesto edildi.

Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları ülkenin çeşitli yerlerinde devam ederken Özcan Deniz de cumartesi akşam Kıbrıs'ta sahneye çıktı. Konserin başında 29 Ekim'le ilgili konuştuğu ileri sürülen Deniz, 100. Yıl Marşı'nı okumadığı iddiasıyla seyirciler tarafından yuhalandı.

ÇATAL VE BIÇAKLARLA MASALARA VURULDU

Pop Bizde'de yer alan habere göre, Özcan Deniz konser sonunda marş söyleyerek kutlama yapmadığı iddiasıyla seyirciler tarafından yuhalanarak çatal ve bıçaklarla protesto edildi.

"SEYİRCİLER MARŞ SÖYLEYEREK ÇAĞIRDI AMA GELMEDİ"

Öte yandan Gossip Pasta isimli hesaba mesaj gönderen bir kullanıcı da Özcan Deniz'in konserin başında Cumhuriyet Bayramı'yla ilgili konuşma yaptığını ancak konser sonunda seyircilerin marş söyleyerek çağırmasına rağmen yeniden sahneye çıkmadığını belirtti.

Özcan Deniz ise hakkındaki iddialarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Özcan Deniz, Cumhuriyet, Kıbrıs, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Özcan Deniz, dünkü konserinde 100. Yıl Marşı'nı okumadığı için seyirciler tarafından yuhalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özcan Deniz, dünkü konserinde 100. Yıl Marşı'nı okumadığı için seyirciler tarafından yuhalandı - Son Dakika
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