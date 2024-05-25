Galatasaray taraftarının yaptığına bakın! Bu Mert Hakan Yandaş pankartı ortalığı karıştırır

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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray, sahadan 1 puanla ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kritik karşılaşma öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek takımı büyük bir coşku ve tezahüratla Konya'ya uğurladı.

MERT HAKAN YANDAŞ PANKARTI DİKKAT ÇEKTİ

Bu sırada taraftalar arasında açılan bir pankart dikkat çekti. Galatasaraylı bir taraftar, Fenerbahçe derbisinin öncesinde ve sonrasında Kerem Aktürkoğlu ile tartışma yaşayan Mert Hakan Yandaş'ın yer aldığı bir pankart hazırladı.

İşte o pankart;