Galatasaray taraftarının yaptığına bakın! Bu Mert Hakan Yandaş pankartı ortalığı karıştırır - Son Dakika
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Spor

Galatasaray taraftarının yaptığına bakın! Bu Mert Hakan Yandaş pankartı ortalığı karıştırır

Galatasaray taraftarının yaptığına bakın! Bu Mert Hakan Yandaş pankartı ortalığı karıştırır

Galatasaray, Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'a konuk olacak. Karşılaşmadan 1 puanla ayrılması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek olan sarı-kırmızılıları taraftarlar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nden Konya'ya coşkuyla uğurladı. Bu sırada taraftarların arasında dikkat çeken bir Mert Hakan Yandaş pankartı açıldı.

25.05.2024 17:55
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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray, sahadan 1 puanla ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kritik karşılaşma öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek takımı büyük bir coşku ve tezahüratla Konya'ya uğurladı.

Galatasaray taraftarının yaptığına bakın! Bu Mert Hakan pankartı ortalığı karıştırır

MERT HAKAN YANDAŞ PANKARTI DİKKAT ÇEKTİ

Bu sırada taraftalar arasında açılan bir pankart dikkat çekti. Galatasaraylı bir taraftar, Fenerbahçe derbisinin öncesinde ve sonrasında Kerem Aktürkoğlu ile tartışma yaşayan Mert Hakan Yandaş'ın yer aldığı bir pankart hazırladı.

İşte o pankart;

Galatasaray taraftarının yaptığına bakın! Bu Mert Hakan pankartı ortalığı karıştırır

Florya Metin Oktay Tesisleri, Mert Hakan Yandaş, Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Fenerbahçe, Konyaspor, Konya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray taraftarının yaptığına bakın! Bu Mert Hakan Yandaş pankartı ortalığı karıştırır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • TURGAY KAYAOĞLU: Harika olmuş kim yaptıysa ellerine sağlık 7 3 Yanıtla
  • Ali Arat: tasma super 0 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Galatasaray taraftarının yaptığına bakın! Bu Mert Hakan Yandaş pankartı ortalığı karıştırır - Son Dakika
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