Taraftarın sevgilisiydi! Beşiktaşlı yıldız, takımdan ayrılıyor

Spor

Beşiktaş'ta sözleşmesi sezonun bitimiyle sona erecek olan Cenk Tosun'un siyah-beyazlı takımdaki geleceği belli oldu.

ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Tecrübeli golcü, yeni sözleşme için yapılan görüşmelerde siyah-beyazlı yönetimle anlaşma sağlayamadı. Bu sezonki performansıyla sık sık eleştirilen Cenk, Trendyol Süper Lig'in son haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında son kez siyah-beyazlı formayı giyecek. Tosun Paşa, bu maçın ardından taraftarlara ve Beşiktaş'a veda edecek.

TALİPLERİ VAR

Hangi takıma gideceği de merak edilen 32 yaşındaki futbolcuya, Suudi Arabistan'dan teklifler var. Cenk Tosun'u Arda Turan'ın çalıştırdığı Trendyol Süper Lig'in yeni takımı Eyüpspor da kadrosuna katmak istiyor.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Beşiktaş kariyerinde toplamda 487 maça çıkan Cenk Tosun, bu karşılaşmalarda 196 gol atarken 59 da asist yaptı. 3 farklı dönemde siyah-beyazlı takımda forma giyen Cenk, 3 Süper Lig ve 2 Ziraat Türkiye Kupası zaferi yaşadı.