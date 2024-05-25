Süheyl Batum\'dan şampiyonluk maçı öncesi bomba şike iması: Ne oyun oynanırsa oynansın biz şampiyon olacağız

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Süper Lig devi Galatasaray'ın başkan adaylarından Süheyl Batum, sarı-kırmızılıların olağan seçimli genel kurulunda oyunu kullandı. Açıklamalarda bulunan Batum, bomba göndermelerde bulundu.

Süheyl Batum seçim günüyle ilgili gelen eleştirilere, "Bir hayli katılım var. Galatasaray'da seçim daima bir şölen havasında geçer. Bunu anlamayanlar, "Sonra yapsaydık" diyor. Ama gördüğünüz gibi bugün çok güzel geçecek. Esas önemli olan, kim kazanırsa kazansın, ilk düşüncemiz yarın şampiyon olmak ve şampiyonluğumuzu kutlamak. Bütün Galatasaraylılar, bizde düşman olmayacağını biliyoruz. Hepimiz şampiyonluğu bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"RAKİPLERİN BAŞKANI G.SARAY'A HAKARET EDİYOR"

Batum ayrıca, "Bizim özellikle bu seçimde üzerinde durduğumuz bir şey daha vardı. Son 1-2 yıldır, son haftada da gördük, Türkiye'de spordaki inanılmaz ortam Galatasaray'a çok büyük zarar veriyor. Rakiplerin başkanı, Galatasaray'ın camiasına hakaret edebiliyor. Şunu söyleyeceğim, geçen hafta yaşananları gördünüz. Bir takımın başkanı geldi, açık açık eliyle bizim genel sekreterimize, "Mabedimizden çık git, yoksa dayak yersin" dedi. Ne amaçladığını hemen orada gördük. Yanında gelen adamlar, bizim stat görevlimizi linç etmeye çalıştı. Şunu sorayım, Türkiye Cumhuriyeti televizyonlarından çok azı orada yaşananları göstermeye cesaret etti. Tersi olsa, bugün sabahtan başlayıp akşama kadar giderdi. Bu şunu gösteriyor, Türkiye'de maalesef insanların, başkanların parasına göre bir şey yapılıyor. Biz bunu göstermek istiyorduk. Galatasaray artık bu kadar hakaret edilebilir bir camia olmadığını herkese gösterecektir" dedi.

FENERBAHÇE'YE BOMBA GÖNDERME

Açıklamaları sırasında ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye de göndermelerde bulunan Batum, "Yarın ne oyun oynanırsa oynansın, nerelere ne giderse gitsin Galatasaray şampiyon olacak! Nerelere ne giderse derken yanlış anlamayın, hediye ve çikolata manasında söylüyorum" dedi.