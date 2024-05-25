Ajda Pekkan\'dan sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Bizi de uyutsunlar o zaman

Magazin

Süperstar Ajda Pekkan, dün akşam Antalya Açıkhava'da sevenleriyle buluştu. Enerjisi ve şarkılarıyla kendine hayran bırakan Pekkan, sokak köpeği sorunuyla ilgili de konuştu.

Uzun süredir sokak hayvanlarıyla ilgili devam edilen tartışmada hazırlanan yasa tasarısında hayvanların belirlenen sürede sahiplenilmemesi durumunda itlaf edileceğini konuşulmaya başlandı. Hayvan sevgisiyle bilinen Ajda Pekkan da konserinde bu konuya değinerek "Lütfen ses çıkarın. Yalvarıyorum size, birazcık kıymetim varsa. Onlar masumlar su istemezler, yemek istemezler. Verirseniz yerler. kimseye kötülük yapmazlar. Tabi ki başıboş köpekler olduğu zaman korkan insanlar oluyor, yanlış yapanlar da oluyor, hayvanlar da anlıyor bunu. Ben öyle bir hale geldim ki biraz radikal bir tipim bakmayın sahnede yaptıklarıma. Bizi de uyutsunlar o zaman" dedi.