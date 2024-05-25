Ajda Pekkan'dan sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Bizi de uyutsunlar o zaman - Son Dakika
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Ajda Pekkan'dan sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Bizi de uyutsunlar o zaman

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Antalya'da konser veren Ajda Pekkan, başıboş sokak köpeklerinin uyutulmasıyla ilgili yapılan çalışmalara sessiz kalmadı. Köpeklerin uyutulmasına tepki gösteren Pekkan, "Bizi de uyutsunlar o zaman" dedi.

25.05.2024 15:41
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Süperstar Ajda Pekkan, dün akşam Antalya Açıkhava'da sevenleriyle buluştu. Enerjisi ve şarkılarıyla kendine hayran bırakan Pekkan, sokak köpeği sorunuyla ilgili de konuştu.

Uzun süredir sokak hayvanlarıyla ilgili devam edilen tartışmada hazırlanan yasa tasarısında hayvanların belirlenen sürede sahiplenilmemesi durumunda itlaf edileceğini konuşulmaya başlandı. Hayvan sevgisiyle bilinen Ajda Pekkan da konserinde bu konuya değinerek "Lütfen ses çıkarın. Yalvarıyorum size, birazcık kıymetim varsa. Onlar masumlar su istemezler, yemek istemezler. Verirseniz yerler. kimseye kötülük yapmazlar. Tabi ki başıboş köpekler olduğu zaman korkan insanlar oluyor, yanlış yapanlar da oluyor, hayvanlar da anlıyor bunu. Ben öyle bir hale geldim ki biraz radikal bir tipim bakmayın sahnede yaptıklarıma. Bizi de uyutsunlar o zaman" dedi.

Ajda Pekkan'dan sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Bizi de uyutsunlar o zaman
Ajda Pekkan'dan sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Bizi de uyutsunlar o zaman
Ajda Pekkan\'dan sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Bizi de uyutsunlar o zaman

Ajda Pekkan, Antalya, Hayvan Hakları, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ajda Pekkan'dan sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Bizi de uyutsunlar o zaman - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ersen temel: zombi gibi geziyor zaten 13 4 Yanıtla
  • Mustafa Yıldız: Onu Çoktan Yaptılar. 9 1 Yanıtla
  • Poyraz Mehmet: sen uyumayı unuttun zaten 7 3 Yanıtla
  • E.E. Atayılmaz: Senin uyuma vaktin geldi de geçti zaten 5 3 Yanıtla
  • Murat Sert: sanki cok degeriniz vardida 1 1 Yanıtla
  • Hüseyin Dokuz: O zaman sokak köpeklerine yardım edeceksin hanımefendi hariç gazel okumak kolay 1 0 Yanıtla
  • OZCAN KUCUK: hoşt 0 0 Yanıtla

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