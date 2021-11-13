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Özcan Deniz, Feyza Aktan sorusuna bakın ne cevap verdi - Son Dakika

Özcan Deniz, Feyza Aktan sorusuna bakın ne cevap verdi

13.11.2021 23:29
Özcan Deniz, Feyza Aktan sorusuna bakın ne cevap verdi

'Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nin ödül töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene katılan Özcan Deniz'e, eski eşi Feyza Aktan ile yaşadığı velayet krizi soruldu. İşte detaylar...

Törene katılan isimler arasında yer alan Özcan Deniz, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Başarılı oyuncu, "İlk kez AKM'ye geldim, içerisini çok merak ediyorum. Buradan baktığımız zaman çok güzel olduğunu görüyoruz, umarım hepimize hayırlı uğurlu olur" dedi.

Boşandığı eşi Feyza Aktan ile mahkemelik olan ve geçtiğimiz günlerde de eski eşinden tokat yiyen Deniz, gelen sorulara yanıt vermek istemedi.

"KONU YARGIDA"

Pek çok kesim tarafından da eleştirilen oyuncu, "Arkadaşlar bildiğiniz gibi konu yargıda, benim konuşmam doğru olmaz. Herkes konuşur, ayrıca bu buranın konusu değil" dedi.

NE YAŞANDI?

Feyza Aktan, eski eşi Özcan Deniz hakkında açıklama yaptı. Çocukları Kuzey'in velayet davası devam ederken, Aktan'ın evinde oyuncuyu tokatladığı ve üzerine parçaladığı görüntüler ortaya çıkmıştı.

Deniz'in çocuğunu görmek için gittiği Aktan'ın evindeki görüntüler gün boyu sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Aktan, "Uzun süredir zorlu bir süreçten geçiyorum. Medyaya servis edilen görüntülerde yaşananlardan hiç pişman olmamakla birlikte asla taviz vermeyeceğim bir olayın sonucuydu. Yaşadığım süreçlerle ilgili yakın bir zamanda açıklama yapacağım." diye yazdı.

Özcan Deniz, Feyza Aktan sorusuna bakın ne cevap verdi
Özcan Deniz, Feyza Aktan sorusuna bakın ne cevap verdi
Özcan Deniz, Feyza Aktan sorusuna bakın ne cevap verdi
Özcan Deniz, Feyza Aktan sorusuna bakın ne cevap verdi

Özcan Deniz, Feyza Aktan, AKM, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Özcan Deniz, Feyza Aktan sorusuna bakın ne cevap verdi - Son Dakika Magazin


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