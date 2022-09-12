Kalamış'ta Görkemli Düğün - Son Dakika
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Kalamış'ta Görkemli Düğün

12.09.2022 17:09
Kalamış'ta Görkemli Düğün

Özel Başarı Hastanesi işletme müdür yardımcısı Behçet Can Yapıcı ile Micra Ofis Mobilyaları firmasının sahibi Miray Yılmaz'ın önceki akşam Kalamış Galatasaray Sosyal Tesisleri'nde yapılan düğünle dünya evine girdiler. Düğünde iş ve sanat camiasının tanınmış isimleri bir araya geldi. İşte detaylar...

Behçet Can Yapıcı ile Miray Yılmaz'ın nikah şahitliğini iş insanı Hicabi Gökdedereli ve iş kadını Betül Yılmaz yaparken çiftin gelinlik ve damatlığı İtalya'daki özel olarak getirilen kumaşlardan diktirildi.

Balayına Bali'ye gidecek çiftin düğünlerine ise sanat camiasından Metin Şentürk ve Nihat Doğan-Arzu Doğan çifti katıldı.

İranlı kız arkadaşı Arzu Doğan ile sessiz sedasız evlenen ve bir bebek bekleyen Nihat Doğan, Behçet Can Yapıcı ve Miray Doğan çiftinin düğün töreninde sahne aldı.

ERKEK BEBEK BEKLİYORLAR

Beş aylık hamile eşi Arzu Doğan ile düğünden ayrılırken soruları yanıtlayan Nihat Doğan, erkek bebek bekledikleri müjdesini verdi. Doğan, erkek babası olacağı için mutlu olduğunu söyledi.

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Kaynak: Snob Magazin

Nihat Doğan, İtalya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kalamış'ta Görkemli Düğün - Son Dakika

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