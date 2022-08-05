Onu Gelinlikle Görünce Büyülendim! - Son Dakika
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Onu Gelinlikle Görünce Büyülendim!

05.08.2022 01:15
Onu Gelinlikle Görünce Büyülendim!

Özge Gürel ile olan 7 yıllık birlikteliklerini Almanya'da gerçekleşen nikah ile taçlandırarak dünya evine giren Serkan Çayoğlu, önceki gün Etiler Amaya Restoran'da görüntülendi. Arkadaşıyla bir araya gelerek yemek yiyen Çayoğlu, mekan çıkışı gazetecilerin sorularına cevap verdi.

Nikah merasiminden bahseden Çayoğlu, "Daha sade bir tören düşünüyorduk ama ailelerde devreye girince düğün tadında oldu. Ama asıl düğünümüz İtalya'da gerçekleşecek. İtalya'nın ikimizde de yeri ayrı." dedi.

'Özge hanımı gelinlikle ilk gördüğünüzde neler hissettiniz?' sorusu üzerine aşk dolu bir cevap veren Serkan Çayoğlu, "İnsan sevdiğini öyle görünce büyüleniyor. Yıllardır hayal ediyorsun ve o gün çıkageliyor...Ama sürekli bir telaş içerisindeyiz bir yandan da ikimizde senaryolar okuyoruz. Oturup o güzel anı tam anlamıyla dahi konuşamadık. Şimdi önümüzde düğünümüz ve işlerimiz var. İşlerden dolayı balayını da ertelemek durumunda kaldık." dedi.

Yeni film projesi ile anlaştığını ifade eden Serkan Çayoğlu, "Özge'de bir film projesiyle anlaştı ama televizyonda istiyoruz." dedi.

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Kaynak: Snob Magazin

Serkan Çayoğlu, İtalya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Onu Gelinlikle Görünce Büyülendim! - Son Dakika

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