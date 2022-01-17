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Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çifti evleniyor - Son Dakika

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çifti evleniyor

17.01.2022 08:56
Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çifti evleniyor

6 yıldır birlikte olan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti evlilik kararı aldı. Haziran ayında evlenmeyi düşünen ikili, düğün yeri bakıyor.

Kiraz Mevsimi dizisinde tanışan oyuncu Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti, 6 yıl birliktelik sonrası evlilik kararı aldı.

DÜĞÜN SALONU BAKMAYA BAŞLADILAR

Akşam'dan Recep Aslan'ın haberine göre ikili, düğünleri için yer bakıyor. Haziran'da evlenecek çift, yeni evleri için kesenin ağzını açtı. Oyuncu çift Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel, Zekeriyaköy'de yaklaşık 6 milyon liraya ev alarak tadilata soktu. 2 katlı lüks villanın dekorasyonunu Özge Gürel'in zevkine göre yeniden dizayn ettiren Çayoğlu, yaklaşık 350 bin lirayı gözden çıkardı.

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Serkan Çayoğlu, Özge Gürel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çifti evleniyor - Son Dakika Magazin


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