Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çifti evleniyor

Kiraz Mevsimi dizisinde tanışan oyuncu Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti, 6 yıl birliktelik sonrası evlilik kararı aldı.

DÜĞÜN SALONU BAKMAYA BAŞLADILAR

Akşam'dan Recep Aslan'ın haberine göre ikili, düğünleri için yer bakıyor. Haziran'da evlenecek çift, yeni evleri için kesenin ağzını açtı. Oyuncu çift Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel, Zekeriyaköy'de yaklaşık 6 milyon liraya ev alarak tadilata soktu. 2 katlı lüks villanın dekorasyonunu Özge Gürel'in zevkine göre yeniden dizayn ettiren Çayoğlu, yaklaşık 350 bin lirayı gözden çıkardı.