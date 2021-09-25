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Özge Ulusoy yeni bir anlaşma yaptı - Son Dakika

Özge Ulusoy yeni bir anlaşma yaptı

25.09.2021 16:53
Özge Ulusoy yeni bir anlaşma yaptı, System.String[]

Uraw Cosmetics Güneşli'de Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şerefoğlu öncülüğünde ve bir çok ünlü ismin katılımıyla yeni mağaza açılışını yaptı. Açılışa Model Özge Ulusoy ve Ece Ronay gibi bir çok fenomen isim katıldı. Açılışa katılan Özge Ulusoy ; "Güzel bir haber vereceğim. Yeni bir anlaşma yaptık. Yakın zamanda ulusal TV ve Gazetelerin hepsinde olacağız. Yeni reklam filmi çektik. Ben bir markaya güvenmiyorsam hiç bir şekilde paylaşıp reklam yapmıyorum. Çok güvendiğim bir marka ve bende Uraw çatısı altında kendi koleksiyonumu çıkaracağım" diyerek markanın reklam yüzü olduğunu müjdeledi.

ECE RONAY'DAN ŞOK AİLE AÇIKLAMASI

ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNDA BÜYÜDÜM

Güneşli'de Uraw Cosmetic mağazasının açılışına katılan diğer isim ise fenomen Ece Ronay'dı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ece Ronay, "Ben aslında yanlışlıkla fenomen oldum. Öyle bir amacım yoktu. Arkadaşlarıma atmak için çektiğim video bir anda yayıldı. Güzel aslında tanınmak ama zorlukları da var" dedi. Ece Ronay, "Benim aile kavramım yok. Kendi öz ailem yok. Ben aile kavramını sosyal medyada tanıdım. Karşılıksız seven insanlar olduğunu gördükçe ben onları aile olarak tanımladım" diyerek takipçilerini ailesi gibi gördüğünü söyledi. Muhabirlerin ailenizle görüşmüyor musunuz? Sorusuna ise, "bir kısım anneannem bir kısım çocuk esirgeme kurumunda büyüdüm" diyerek yanıt verdi.

AÇILIŞA ÜNLÜ YAĞMURU

Ayrıca açılışa Sema Aydemir, Bircan Bali, fenomen Ceren Yaldız gibi isimlerde katıldı

Güneşli, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Özge Ulusoy yeni bir anlaşma yaptı - Son Dakika Magazin


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