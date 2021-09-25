Özge Ulusoy yeni bir anlaşma yaptı

ECE RONAY'DAN ŞOK AİLE AÇIKLAMASI

ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNDA BÜYÜDÜM

Güneşli'de Uraw Cosmetic mağazasının açılışına katılan diğer isim ise fenomen Ece Ronay'dı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ece Ronay, "Ben aslında yanlışlıkla fenomen oldum. Öyle bir amacım yoktu. Arkadaşlarıma atmak için çektiğim video bir anda yayıldı. Güzel aslında tanınmak ama zorlukları da var" dedi. Ece Ronay, "Benim aile kavramım yok. Kendi öz ailem yok. Ben aile kavramını sosyal medyada tanıdım. Karşılıksız seven insanlar olduğunu gördükçe ben onları aile olarak tanımladım" diyerek takipçilerini ailesi gibi gördüğünü söyledi. Muhabirlerin ailenizle görüşmüyor musunuz? Sorusuna ise, "bir kısım anneannem bir kısım çocuk esirgeme kurumunda büyüdüm" diyerek yanıt verdi.

AÇILIŞA ÜNLÜ YAĞMURU

Ayrıca açılışa Sema Aydemir, Bircan Bali, fenomen Ceren Yaldız gibi isimlerde katıldı