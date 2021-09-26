Güzel oyuncu Özgü Kaya, önceki gün Zorlu PSM'de gerçekleşen SB Perakende Fuarında görüntülendi. Sevcan Bakır'ın ev sahipliğinde gerçekleşen fuarda ünlüler geçidi yaşanırken, fuara katılanlar arasında yer alan Özgü Kaya, giymiş olduğu iddialı kıyafeti ile tüm dikkatleri üzerine topladı. Özgü Kaya'dan evlilik açıklaması Kıyafet ve aksesuar konusunda çok hassas olduğunu ifade eden Kaya, "Çanta en önem verdiğim aksesuar. Olmazsa olmazım desem yeridir sanırım." dedi. Sinema projeleri için görüşmede olduğunu da söyleyen güzel oyuncu, " İyi projelerle adımı taçlandırmak istiyorum. Televizyon için gelen projeleri değerlendireceğim." dedi. Geçtiğimiz günlerde oyuncu sevgilisi Serdar Şenal ile ilişkilerinin 2.senesini kutlayan ve evlenecekleri iddia edilen Kaya, "İlişkimiz çok güzel gidiyor ama evlilik için daha çok erken, öyle bir düşüncemiz yok dedikçe evlilik haberleri çıkıyor tekrar ediyorum yok yok!" dedi.