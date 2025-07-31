Özkan Karakuşoğlu'ndan Hadise'ye sıfır puan! "Erotik şov, kadınlara haksızlık!" - Son Dakika
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Özkan Karakuşoğlu'ndan Hadise'ye sıfır puan! "Erotik şov, kadınlara haksızlık!"

Özkan Karakuşoğlu\'ndan Hadise\'ye sıfır puan! "Erotik şov, kadınlara haksızlık!"
31.07.2025 12:59
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Modacı Özkan Karakuşoğlu, Haberler.com'da bu hafta da cesur yorumlarıyla dikkat çekti. Sahne şovlarından davet kombinlerine kadar pek çok ünlü isme puan verdi. Programda Sibel Can, Hande Erçel, Nevbahar Koç, Arzu Sabancı, Feryal Gülman, Perivan Aksu, Leyla Alaton, Güler Sabancı gibi isimlerin kıyafet tercihleri değerlendirildi.

Haberler.com'da her hafta yayınlanan moda-magazin programında, modacı Özkan Karakuşoğlu yine gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Bu haftanın dikkat çeken ismi Hadise olurken, Karakuşoğlu sahne performansını "kadınlara zarar veriyor" sözleriyle eleştirdi ve Hadise'ye sıfır puan verdi. Programda ayrıca Sibel Can, Hande Erçel, Nevbahar Koç, Arzu Sabancı, Feryal Gülman, Leyla Alaton, Güler Sabancı gibi isimlerin kıyafet tercihleri değerlendirildi.

HADİSE'YE EROTİK ŞOV TEPKİSİ: "KADINLARI DÜŞÜRÜYOR"

Haftanın bir numarasına Hadise'yi yerleştiren Karakuşoğlu, sahne performansını ağır sözlerle eleştirdi. "Erotik şovla dikkat çekmek kadınları nesneleştiriyor" diyen Karakuşoğlu, Hadise'nin sahne üzerindeki tarzını "kadınlara yapılmış büyük bir haksızlık" olarak nitelendirdi. Hemcinslerinin dahi rahatsız olduğunu belirten modacı, sanatçının dozunu her geçen gün artırdığını ve bu tavrın kadını güçlendirmediğini ifade etti.

HANDE ERÇEL'E DERİN YIRTMAÇ ELEŞTİRİSİ

Üçüncü sıradaki Hande Erçel ise, katıldığı bir düğünde tercih ettiği derin yırtmaçlı elbisesiyle gündeme geldi. Karakuşoğlu, elbisenin bir düğün ortamı için fazla iddialı olduğunu belirterek, "Duruşu ve zarafeti harika ama bu kombin ancak bir after party için uygun olurdu" yorumunda bulundu. Düğün için 10 üzerinden 5 puan veren Karakuşoğlu, organizasyon türüne göre kıyafet seçiminin önemini vurguladı.

ASİLLİĞİYLE ÖNE ÇIKANLAR: NEVBAHAR KOÇ VE GÜLER SABANCI

Programda öne çıkan bir diğer isim ise Nevbahar Koç oldu. Açıklıkla şıklığın karıştırılmaması gerektiğini belirten Karakuşoğlu, Koç'un kıyafetindeki ölçülü dekolte ve zarif duruşu "gerçek asalet" olarak tanımladı. Güler Sabancı'nın kadife ceketli güçlü stili için ise, "Güçlü kadın imajının en zarif temsilcisi" yorumunu yaptı ve her iki isme de yüksek puanlar verdi.

SİYAHIN ZARAFETİ: LEYLA ALATON VE FERYAL GÜLMAN

Jet-set dünyasının bilinen isimlerinden Leyla Alaton'un tercih ettiği siyah takım da Karakuşoğlu'ndan tam not aldı. "Simsiyah giymesine rağmen ışıltısını kaybetmeyen bir stil" diyerek Alaton'a 10 üzerinden 9 puan verdi. Feryal Gülman'ın sade ama taş detaylarla zenginleştirilmiş elbisesi içinse "zarif ve dengeli" yorumunda bulundu.

KOMBİN UYUMLARI VE GÜNLÜK STİL YORUMLARI

Perivan Ersoy'un günlük giyimi için, "Hava yolu kabin memurunu anımsatıyor ama renk kombinleriyle zarifleşmiş" diyen Karakuşoğlu, sadelikle klas duruşun uyumunu takdir etti. Programın kapanışında ise Nükhet Duru'ya 10 üzerinden 10 verildi. "Sahneye çıkmak için açılmak gerekmiyor" diyen Karakuşoğlu, Duru'nun zarif elbisesini sade şıklığın güçlü örneği olarak değerlendirdi.

Feryal Gülman, Güler Sabancı, Leyla Alaton, Arzu Sabancı, Nevbahar Koç, Hande Erçel, Sibel Can, 3-sayfa, Magazin, Hadise, Sanat, Moda, Son Dakika

Son Dakika Magazin Özkan Karakuşoğlu'ndan Hadise'ye sıfır puan! 'Erotik şov, kadınlara haksızlık!' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Özkan Karakuşoğlu'ndan Hadise'ye sıfır puan! "Erotik şov, kadınlara haksızlık!" - Son Dakika
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