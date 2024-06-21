Pamukkale'de Balon Turları Turistleri Ağırlamaya Devam Ediyor - Son Dakika
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Pamukkale'de Balon Turları Turistleri Ağırlamaya Devam Ediyor

Pamukkale, balon turizminin gözde mekanlarından biri olmaya devam ediyor. Günde yaklaşık 300 turistin ziyaret ettiği balon uçuşları, turistlere Pamukkale'nin beyazlığı ile gün doğumunun buluştuğu muhteşem bir manzara sunuyor. Balon pilotu İsmail Hiraözlü, bölgede 12 ay boyunca uçuşların devam ettiğini ve bu sene daha yoğun bir turist akını beklediklerini belirtti. Turistlerin tepkilerinin oldukça olumlu olduğunu ifade eden Hiraözlü, özellikle gün doğumuyla birlikte Pamukkale'nin beyazlığına tanık olmanın turistleri mutlu ettiğini söyledi.

21.06.2024 11:48
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Balon turizminin gözde mekanlarından biri olan Pamukkale'de balonlar yılın her ayında turistleri ağırlamaya devam ediyor. Günde yaklaşık 300 turistin ziyaret ettiği balon uçuşları hakkında bilgi veren balon pilotu İsmail Hiraözlü, "Pamukkale'nin beyazlığı ile gün doğumunun buluştuğunu havadan gören turistler oldukça mutlu oluyor" dedi.

UNESCO tarafından dünya miras listesine eklenen ve dünyanın 8'inci harikası olan Pamukkale'de balon turları bölgeye gelen turistlere görsel bir şölen sunuyor. Gün doğumundan yarım saat önce Pamukkale semalarında yükselen balonlara binen turistler, Pamukkale, Hierapolis ve Leodikya'yı havadan görme fırsatı buluyor. Bölgede 12 ay boyunca uçuşların devam ettiğini söyleyen balon pilotu İsmail Hiraözlü, "Havanın durumuna göre bazen uçuşların iptal olduğu günler oluyor. Günde yaklaşık 300 turist ağırlıyoruz. Bu senenin daha yoğun geçmesini bekliyoruz. Şu anda yoğun olarak Rus kafilelerimiz gelmekte. Çinli turistlerde yakın bir zamanda gelmeye başlayacaklar" dedi. Turistlerin tepkilerinin oldukça iyi olduğunu söyleyen Hiraözlü, "Turistlerimiz travertenleri, Hierapolis'i ve bazen de Leodikya'yı yüksekten görüyorlar. Genellikle Rusya'dan, Çin'den, Malezya'dan misafirlerimiz geliyor. Latin gruplarımız da var. Yazın genellikle Rus turistlerimizi ağırlıyoruz. Turistlerimiz özellikle gün doğumuyla birlikte Pamukkale'nin beyazlığı buluşunca daha mutlu oluyorlar" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Pamukkale'de Balon Turları Turistleri Ağırlamaya Devam Ediyor - Son Dakika

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