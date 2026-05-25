Pamukkale'de Türk-Kore Düğünü
Pamukkale'de Türk-Kore Düğünü

25.05.2026 12:16
Baturay Kaya ve Jiyoung Kim'in düğünü, Pamukkale'de kültürlerin buluşmasını kutladı.

Denizli'de yıllardır turizm sektörüne katkı sunan iş insanı Mesut Mümin Kaya'nın oğlu, turizmci Baturay Kaya, beyaz cennet Pamukkale'de tanıştığı Koreli rehber Jiyoung Kim ile hayatını birleştirdi. Türk ve Kore kültürünün harmanlandığı görkemli düğün, Denizli turizm camiasını da bir araya getirdi.

Denizli'nin dünyaca ünlü beyaz cenneti Pamukkale'de uzun yıllardır turizm sektörüne hizmet veren, otel yöneticiliği ve restoran işletmeciliği alanındaki çalışmalarıyla tanınan Mesut Mümin Kaya ile Fatma Kaya çiftinin oğulları Baturay Kaya, hayatını Koreli turist rehberi Jiyoung Kim ile birleştirdi. Pamukkale'de başlayan dostluklarını aşka dönüştüren genç çift, düzenlenen görkemli düğün töreniyle dünya evine girdi. Turizm sektöründe aktif görev alan Baturay Kaya ile Koreli rehber Jiyoung Kim'in nikah töreni düğün öncesinde gerçekleştirildi. Genç çiftin nikah şahitliklerini Zuhal Yılmaz ve Şemsettin Karasu üstlenirken, nikah memuru evlilik cüzdanını gelin Jiyoung Kaya'ya teslim ederek çifte bir ömür boyu mutluluk diledi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen düğün töreni, sadece ailelerin değil Denizli turizm camiasının da buluşma noktası oldu.

Denizli ve Türkiye turizminin gelişmesi adına yıllardır önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Mesut Mümin Kaya, "Oğlumuzun düğününü sevenlerimizin destekleriyle yaptık. Uzaktan yakından gelerek düğün eğlencemize katılan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Oğlum Baturay ve gelin kızım Jiyoung için Kore'de ayrıca bir düğün daha yapacağız. Kore kültürünü yaşayacağımız düğünü Aralık ayı gibi planlıyoruz. Oğlum ve gelinim artık Pamukkale'de yaşayacaklar. Kentin turizmden daha fazla pay alması için çalışacaklar. Çok mutluyuz. Allah herkese bu mutluluğu yaşatsın" dedi.

Pamukkale'nin farklı kültürleri buluşturan özel bir merkez olduğuna dikkat çeken Kaya, bu evliliğin de bunun en güzel örneklerinden biri olduğunu ifade etti. Türk geleneklerine uygun şekilde gerçekleştirilen düğünde yöresel ikramlar sunulurken, müzik ve eğlence gece boyunca devam etti. Davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği gecede genç çift, alkışlar eşliğinde dev düğün pastasını birlikte kesti. Pamukkale'nin uluslararası turizm kimliğini yansıtan düğün, farklı kültürlerin dostluk ve sevgi çatısı altında birleşebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

