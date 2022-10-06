Paraya Hayır... 162 MİLYONA KİM HAYIR DER?

Flavia Coste'nin yazdığı, Tolga Yeter'in yönettiği oyunda; Romina Özipekçi, Giray Ayla, Nejat Uygur ve Tara Tokel yer alıyor.

Lotodan çıkan büyük ikramiye sonrası; aile içindeki çekişmeler, planlar ve davranışlar, günümüz şartlarını yakından ilgilendiren bir içerikle komedi olarak sahneye taşınıyor.

Ülkemizde şans oyunlarına, özellikle de loto'ya karşı olan ilgi nedeniyle izleyicinin bu oyunun akışı içinde, kendinden pek çok şey bulacağı kesin

. Yani izleyicilerin oyuna, sahnede olmasa da sahnedekilerle birlikte severek ortak olacağı bir senaryo.

Güldürürken düşündüren "Paraya Hayır", 22 Ekim 2022, saat 20.30'da Fişekhane Ana Sahne'de ilk kez İstanbul seyircisi ile buluşacak.