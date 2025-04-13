Peker Açıkalın\'ın son halini görenler tanıyamadı, saçlarını kazıtıp bıyık bıraktı

"Maskeli Beşler" serisinde "Bahattin", "Avrupa Yakası" dizisinde "Gaffur" karakteriyle hafızalarda yer edinen ve bir süredir gözlerden uzak bir yaşan süren Peker Açıkalın geçtiğimiz yıl sağlıkla ilgili zor zamanlar yaşamıştı. Beyin kanaması geçiren Açıkalın'ın konuşma yetisini kaybettiği ve yürümekte zorluk çektiği iddia edilmişti. Ünlü oyuncu doktoruyla çektiği videoda bu iddiaları yalanlamış ve "Yazılan yanlış haberlere inanmayın, sağlığım yerinde. Konuşmamda ve yürümemde bir sakatlık yok" demişti. Peker Açıkalın'ın yeni imajı dikkat çekti.

YENİ İMAJI DİKKAT ÇEKTİ

Instagram hesabından paylaşım yapan ünlü oyuncunun yeni tarzı şaşırttı. Açıkalın'ın saçlarını sıfıra vurdurduğu ve bıyık bıraktığı görüldü. Peker Açıkalın paylaşımına, "Selanik kökenli, Beyoğlu nüfusuna kayıtli, dolapdere de büyümüş, kuvâ-yi- Milliye'li bir TÜRK vatandaşı olarak, yeni imajımdır.. NE MUTLU TÜRKÜM diyenlere.(nokta)" ifadelerini not etti.

Peker Açıkalın, "Gülcemal", "Vezir Parmağı", "Yahşi Cazibe", "Türkler Çıldırmış Olmalı", "Hababam Sınıfı Askerde", "Maskeli Beşler" ve "Ekmek Teknesi" gibi yapımlarda yer almıştı.