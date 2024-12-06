Ünlü oyuncu Pelin Akil, "Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri" programında "Beyaz sabun yiyor" söylentilerine açıklık getirdi. Söylentilerin doğru olduğunu ifade eden Akil, ikiz bebeklerine hamileyken en çok beyaz sabun aşerdiğini söyledi.
Beyaz sabun kokusunu çok sevdiğini belirten ünlü oyuncu, "Ben beyaz sabun yiyordum. Deliriyordum beyaz sabun kokusuna. Gizli gizli tuvalete gidip yiyordum. Bana tadı çok güzel geliyordu." dedi.
Hamilelerin değişik aşermeleri olduğunu ifade eden Akil, "Betona falan aşeren insanlar var. Duvar yalayan var. Benim de sabundu. Beyaz sabun aşkı... Bütün beyaz sabun markaları bana sabun yollamıştı." diye konuştu.
Akil, "Bir de mentolü çok seviyordum. Yağını yiyordum. Hala tiksinti falan gelmedi. Temizlikte de leylak, yasemin gibi kokuları hiç sevmem sadece beyaz sabun kokusunu çok severim." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Magazin › Pelin Akil: Hamileyken tuvalette gizli gizli beyaz sabun yiyordum - Son Dakika
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