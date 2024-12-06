Pelin Akil: Hamileyken tuvalette gizli gizli beyaz sabun yiyordum - Son Dakika
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Pelin Akil: Hamileyken tuvalette gizli gizli beyaz sabun yiyordum

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Pelin Akil, ikiz bebeklerine hamile olduğu dönemde en çok beyaz sabun aşerdiğini söyleyerek, "Gizli gizli tuvalete gidip yiyordum. Bana tadı çok güzel geliyordu." dedi.

06.12.2024 11:23  Güncelleme: 11:54
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Ünlü oyuncu Pelin Akil, "Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri" programında "Beyaz sabun yiyor" söylentilerine açıklık getirdi. Söylentilerin doğru olduğunu ifade eden Akil, ikiz bebeklerine hamileyken en çok beyaz sabun aşerdiğini söyledi.

"GİZLİ GİZLİ TUVALETTE BEYAZ SABUN YİYORDUM"

Beyaz sabun kokusunu çok sevdiğini belirten ünlü oyuncu, "Ben beyaz sabun yiyordum. Deliriyordum beyaz sabun kokusuna. Gizli gizli tuvalete gidip yiyordum. Bana tadı çok güzel geliyordu." dedi.

"MARKALAR BANA SABUN YOLLAMIŞTI"

Hamilelerin değişik aşermeleri olduğunu ifade eden Akil, "Betona falan aşeren insanlar var. Duvar yalayan var. Benim de sabundu. Beyaz sabun aşkı... Bütün beyaz sabun markaları bana sabun yollamıştı." diye konuştu.

"TEMİZLİKTE DE SADECE BEYAZ SABUN SEVERİM"

Akil, "Bir de mentolü çok seviyordum. Yağını yiyordum. Hala tiksinti falan gelmedi. Temizlikte de leylak, yasemin gibi kokuları hiç sevmem sadece beyaz sabun kokusunu çok severim." ifadelerini kullandı.

Pelin Akil: Hamileyken tuvalette gizli gizli beyaz sabun yiyordum

Pelin Akil, Magazin, Ünlüler, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Pelin Akil: Hamileyken tuvalette gizli gizli beyaz sabun yiyordum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Muhafazakar Milliyetçi:
    Çocuğun adını Hacı Şakir koysaydın. 39 0 Yanıtla
  • Aydın şimşek:
    Habere bak 13 3 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    iyi tuvalette baska bir sey yememissin 10 0 Yanıtla
  • Kemal Demir:
    Habere bak çay demle 6 1 Yanıtla
  • Chen Medya :
    iyi bk yedin 2 2 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Sabun ,dış kirliliği temizler iç kirliliğini değil ,sizlerfe ki iç kirliliği temizlemeye formül bulmak çok zor. 1 1 Yanıtla
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