Pelin Öztekin\'den çapkınlık itirafı

Merhum sanatçı Rasim Öztekin'in kızı, oyuncu Pelin Öztekin, son yıllarda yaşadığı büyük fiziksel dönüşüm ve değişen hayatıyla yeniden gündemde. Dört yılda 93 kilo veren Öztekin, fit görünümünün ardından paylaştığı karelerle dikkat çekerken, bu kez özel hayatına dair samimi açıklamalarıyla adından söz ettirdi.

"DAHA SEÇİÇİYİM"

Bir programa konuk olan Öztekin, kilolu olduğu dönemlerde özgüveninin daha yüksek olduğunu dile getirerek çarpıcı bir itirafta bulundu: "Kiloluyken daha çapkındım. Çünkü o halimin kaybedecek hiçbir şeyi yoktu. Her şeyi kabullenmiş bir Pelin vardı. Şimdi ise güzelleştiğimi biliyorum. İnsanların bakışı değişti, bu da beni daha seçici yaptı."

Fiziksel değişimin ardından ilişkilerinde de yeni bir döneme girdiğini anlatan ünlü oyuncu, artık karşısındaki kişileri daha fazla sorguladığını belirtti. "Eskiden herkese kucak açardım. Şimdi 'Sen olmasan da olur' diyebiliyorum. O dönemlerde ne kaybedeceğim diye düşünmezdim. O yüzden uzun ilişkilerim olurdu. 3-4 yıl süren birlikteliklerim vardı. 1.5 yıl süren ilişkiyi flört sayardım. Şimdi altıncı ayı görünce 'Uzun ilişkim vardı' diyorum" sözleriyle yaşadığı değişimi anlattı.

Özgüveni, samimiyeti ve açık sözlülüğüyle sık sık dikkat çeken Pelin Öztekin'in bu açıklamaları sosyal medyada geniş yankı buldu. Oyuncunun, değişen görünümüne paralel olarak iç dünyasında da önemli bir dönüşüm yaşadığı yorumları yapıldı.