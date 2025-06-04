Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı

Pelin Öztekin\'den çapkınlık itirafı
04.06.2025 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçirdiği mide küçültme ameliyatıyla 93 kilo veren ve adeta bambaşka bir görünüme kavuşan Pelin Öztekin, katıldığı programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kilolu olduğu dönemlerde özgüveninin daha yüksek olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, o yıllarda daha çapkın olduğunu itiraf etti.

Merhum sanatçı Rasim Öztekin'in kızı, oyuncu Pelin Öztekin, son yıllarda yaşadığı büyük fiziksel dönüşüm ve değişen hayatıyla yeniden gündemde. Dört yılda 93 kilo veren Öztekin, fit görünümünün ardından paylaştığı karelerle dikkat çekerken, bu kez özel hayatına dair samimi açıklamalarıyla adından söz ettirdi.

"DAHA SEÇİÇİYİM"

Bir programa konuk olan Öztekin, kilolu olduğu dönemlerde özgüveninin daha yüksek olduğunu dile getirerek çarpıcı bir itirafta bulundu: "Kiloluyken daha çapkındım. Çünkü o halimin kaybedecek hiçbir şeyi yoktu. Her şeyi kabullenmiş bir Pelin vardı. Şimdi ise güzelleştiğimi biliyorum. İnsanların bakışı değişti, bu da beni daha seçici yaptı."

Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı

Fiziksel değişimin ardından ilişkilerinde de yeni bir döneme girdiğini anlatan ünlü oyuncu, artık karşısındaki kişileri daha fazla sorguladığını belirtti. "Eskiden herkese kucak açardım. Şimdi 'Sen olmasan da olur' diyebiliyorum. O dönemlerde ne kaybedeceğim diye düşünmezdim. O yüzden uzun ilişkilerim olurdu. 3-4 yıl süren birlikteliklerim vardı. 1.5 yıl süren ilişkiyi flört sayardım. Şimdi altıncı ayı görünce 'Uzun ilişkim vardı' diyorum" sözleriyle yaşadığı değişimi anlattı.

Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı

Özgüveni, samimiyeti ve açık sözlülüğüyle sık sık dikkat çeken Pelin Öztekin'in bu açıklamaları sosyal medyada geniş yankı buldu. Oyuncunun, değişen görünümüne paralel olarak iç dünyasında da önemli bir dönüşüm yaşadığı yorumları yapıldı.

Pelin Öztekin, Kültür Sanat, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ae5114261:
    Dünya ne hale geldi eskiden insanlar böyle şeyleri kimseler duymasın diye saklardı. şimdi ar damarları çatlamışcasına anlatabiliyorlar. Kokuşmuş çağdaşlar. 138 4 Yanıtla
  • Müslüm Yaman:
    fahiseligin adı capkinlikmi oldu 52 2 Yanıtla
  • mustii:
    iyi kucak açmalar 42 2 Yanıtla
  • Oooo:
    Baban seninle yattığı yerde gurur duyuyordur! 26 3 Yanıtla
  • Remö Kiaf Ulgoşavay:
    BUNUDAMI ben düşüneyim banane kimle oluyorsa olsun ben sadece Rahmetli Rasim Öztekin usta bir sanatçıydı onu bilirim o kadar 4 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor 4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Kene ısırığı sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’ne yakalanan adam hayatını kaybetti Kene ısırığı sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne yakalanan adam hayatını kaybetti
Fenerbahçe, Süper Lig’in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
Eczacıbaşı Holding, Şişli’deki ofis binasını 2,25 milyar TL’ye sattı Eczacıbaşı Holding, Şişli'deki ofis binasını 2,25 milyar TL'ye sattı
Bodrum’da 1 lahmacuna servet ödedi Yaptığı yorum bomba Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi! Yaptığı yorum bomba
CHP’li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız’ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu’na şikayet etmiştim CHP'li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız'ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu'na şikayet etmiştim
Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde mide bulandıran görüntüler Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde mide bulandıran görüntüler
Beyaz Baretliler’den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı Beyaz Baretliler'den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı
Fenerbahçe Beko’yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye’ye geri dönüyor Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye'ye geri dönüyor
Meclis’te hareketli dakikalar DEM Partili Sırrı Sakık, Devlet Bahçeli ile tokalaştı Meclis'te hareketli dakikalar! DEM Partili Sırrı Sakık, Devlet Bahçeli ile tokalaştı

14:21
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
14:15
Almanya’da bomba alarmı 20 bin kişi tahliye ediliyor
Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor
14:11
Trans birey canlı yayında 13’üncü kattan atlayarak intihar etti
Trans birey canlı yayında 13'üncü kattan atlayarak intihar etti
14:43
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
21:01
Saros Körfezi’nde su altı tarih müzesi için tank batırıldı
Saros Körfezi'nde su altı tarih müzesi için tank batırıldı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
20:23
Volkan Demirel Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı
Volkan Demirel Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı
20:17
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
19:57
Fenerbahçe’den imza iddialarıyla ilgili açıklama: İddialar asılsızdır
Fenerbahçe'den imza iddialarıyla ilgili açıklama: İddialar asılsızdır
19:56
İddia olay Trabzon’u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam’da
İddia olay! Trabzon'u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam'da
19:53
’Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi’ iddiası
'Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi' iddiası
19:48
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
19:32
Nevşehir’de süt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı 2 kişi hayatını kaybetti
Nevşehir'de süt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 15:58:20. #7.12#
SON DAKİKA: Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.