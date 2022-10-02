Şehidin Vasiyetine Şahan Gökbakar'dan Destek - Son Dakika
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Şehidin Vasiyetine Şahan Gökbakar'dan Destek

02.10.2022 18:14
Şehidin Vasiyetine Şahan Gökbakar'dan Destek

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen Piyade Astsubay Yusuf Ataş'ın vasiyetini içeren görüntüler ortaya çıkmış, Ataş vasiyetinde lösemili bir kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarının karşılanmasını ve bayramlarda anne ile babasının ziyaret edilerek ellerinin öpülmesini istemişti. Komedyen Şahan Gökbakar da şehidin vasiyetine katkıda bulundu.

Piyade Astsubay Yusuf Ataş (21), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düştü. Elazığ'ın Kovancılar ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Ataş'ın vasiyeti içeren görüntüler ortaya çıktı. Ataş'ın çektiği görüntüde, "Benim vasiyetim. Hayattan en çok istediğim şey, bir tane kız çocuğum olsun istiyorum. Eğer ölürsem bir tane lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Benim vasiyetim budur. Bir de bayramda gidin annemim babamın elini öpün" ifadeleri yer aldı.

Şehidin vasiyetinin ardından Komedyen Şahan Gökbakar da bir paylaşımda bulundu. Gökbakar paylaşımında, 'Şehit askerimizin o güzel kalbinden geçen son isteğini duyunca katkı vermek istedim. Çorbada bizimde tuzumuz olsun. Allah tüm evlatlarımızı korusun" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Şehidin Vasiyetine Şahan Gökbakar'dan Destek - Son Dakika

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