Petek Dinçöz, acı haberi ağlayarak verdi: Apar topar İzmir'e uçtu - Son Dakika
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Petek Dinçöz, acı haberi ağlayarak verdi: Apar topar İzmir'e uçtu

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Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz'ün dedesi Ayhan Toğuş hayatını kaybetti. Böbrek rahatsızlığı nedeniyle vefat eden dedesinin acı haberini alan Dinçöz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ağlayarak duygularını dile getirdi.

19.02.2025 10:28  Güncelleme: 10:35
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Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz'ün dedesi hayatını kaybetti. Aldığı acı haberle sarsılan ünlü şarkıcı, dedesi Ayhan Toğuş'un vefatını sosyal medya hesabından duyurdu.

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz'ün dedesi Ayhan Toğuş, böbrek rahatsızlığına bağlı olarak yaşamını yitirdi.

Dedesinin bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Dinçöz, şu ifadeleri kullandı:

"Ayhan babam sensizlik çok zor, telefon numarana sürekli 'Arayım' diye bakıyorum. İçimi yaktın. Babam olmadı bu, seni çok seviyorum. Torunun hep güçlü olacak. Sana söz. Bana bebekliğimden beri bana baktığın için sana kurban olurum. Hakkını helal et. Biliyorum, hep birlikte buluşacağız"

Petek Dinçöz, acı haberi ağlayarak verdi: Apar topar İzmir'e uçtu

Apar topar İzmir'e uçan ünlü şarkıcı, uçaktan bir paylaşım daha yaptı. Dinçöz, ağlayarak "Herkese teşekkür ederim. Uçağa bindim, ailemle beraber İzmir'de olacağız. Çok teşekkür ediyorum herkese" dedi.

Petek Dinçöz, acı haberi ağlayarak verdi: Apar topar İzmir'e uçtu
Petek Dinçöz, acı haberi ağlayarak verdi: Apar topar İzmir\'e uçtu

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Son Dakika Magazin Petek Dinçöz, acı haberi ağlayarak verdi: Apar topar İzmir'e uçtu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Cengiz Sevgili:
    habere bak habere.... 41 10 Yanıtla
  • Osman Koca:
    acınızıda bi yayınlamayın.oda kalsın yani. 34 4 Yanıtla
  • ekenel:
    bu tür şeyleri sosyal medyada yayınlamayın sizde niye böyle yapıyorsunuz çok saçma 29 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    E BIZE NE NEDEN BIZE SÖYLÜYOR SUN BIZ DEDEMIZ OLUNCE SANA SOYLEDIK MI 24 1 Yanıtla
  • barış özcan:
    Allah rahmet eylesin inşallah. Kötü yorum yapanlara şaşıyorum, vefat eden kişiyi tanımazlar ama yaftalarlar, yazık. "İnsanları dilleri ile kazandıklarıyla sorguya çekeceğiz " Hadis i Şerif 21 4 Yanıtla
  • Ibrahim Nergiz:
    ya ağlıyor bu sevineceğine göz yaşı döküyor adam 100yasinda vazla bile yaşamış muhtaç olmamış daha ne istiyorsun 12 2 Yanıtla
  • doğukan kadir kaşıkçı:
    iyiki Tramp gaz çıkardı diye de haber yapmıyorsunuz. 9 3 Yanıtla
  • Neşe Şimşek:
    Işık ne alaka mezara termik santral kuralımmı 12 0 Yanıtla
  • Kzk :
    Senin devrin bitti Petek. Haber değeri bile taşımayan bir haber 9 1 Yanıtla
  • Ademoğlu Cumuriyet:
    Petek Dinçöz kim en son ne zaman gördüm nereden tanırım benim hangi akrabama dua etti ? Bir şarkıcının bir filmcinin dedesi ninesi atası beni ne bağlar ? Allah rahmet eylesin de bizene bundan neden bu şahsın dedesinin bu kadar rahmet duası almasına imkan tanınıyor ne yaptı bu insanlık için ? 6 1 Yanıtla
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