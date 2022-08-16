Petek Dinçöz Kınayı Yaktı

Oğlunun babası Serkan Kodaloğlu ile 8 yıllık evliliğini tek celsede noktalayan Petek Dinçöz, son dönemlerde özellikle Nida Büyükbayraktar ile yaşadığı aşkla çok konuşuldu.

Bende Kaldı, Foolish Casonava, Kısmetsizim, Hasta Ettin gibi şarkılarıyla bir döneme damga vuran Petek Dinçöz , kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oldu.

Kaynak: Snob Magazin

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