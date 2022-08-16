Petek Dinçöz Kınayı Yaktı - Son Dakika
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Petek Dinçöz Kınayı Yaktı

16.08.2022 01:56
Petek Dinçöz Kınayı Yaktı

Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayraktar düğün tarihi belli oldu!

Bende Kaldı, Foolish Casonava, Kısmetsizim, Hasta Ettin gibi şarkılarıyla bir döneme damga vuran Petek Dinçöz, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oldu.

Oğlunun babası Serkan Kodaloğlu ile 8 yıllık evliliğini tek celsede noktalayan Petek Dinçöz, son dönemlerde özellikle Nida Büyükbayraktar ile yaşadığı aşkla çok konuşuldu.

Geçen haftalarda nişan yüzüklerini takan çiftin cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. İkilinin düğüm tarihi belli olurken Petek Dinçöz'ün kına gecesinden görüntüler ortaya çıktı.

İşte Petek Dinçöz'ün kına gecesinden ilk görüntüler...

Çift bugün dünya evine girecek.

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Kaynak: Snob Magazin

Petek Dinçöz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Petek Dinçöz Kınayı Yaktı - Son Dakika

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