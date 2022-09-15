Petek Dinçöz'den 8 Yıl Sonra 4 Yeni Şarkı - Son Dakika
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Petek Dinçöz'den 8 Yıl Sonra 4 Yeni Şarkı

15.09.2022 23:09
Petek Dinçöz'den 8 Yıl Sonra 4 Yeni Şarkı

Petek Dinçöz, uzun bir aradan sonra "Çılgınlar Gibi" şarkısıyla dönmeye hazırlanıyor.

Sözü ve müziği Özgür Koç'a düzenlemesi Selim Çaldıran'a ait şarkının video klip yönetmenliğini Erkan Nas üstlendi. Şarkı, balkan havası ve yüksek enerjisiyle yaza veda edecek potansiyel bir hit olma niteliği taşıyor.

16 Eylül Cuma günü PD Production etiketiyle yayınlanacak 'Çılgınlar Gibi' Petek Dinçöz'ün son dönemdeki üretkenliğinin en yeni ürünleri. Video klipleri ile hazır olan 4 şarkıdan ilkini dijital platformlar aracılığıyla yayınlamaya başlayan Dinçöz, sonrasında kısa aralıklarla peş peşe diğer üç yeni şarkısını yayınlayacak.

Görsel zenginliği ile göz kamaştıran video kliplerde Petek Dinçöz'ün tüm kıyafetlerini Pınar Kerimoğlu hazırladı. Çeşitli besteci ve söz yazarları ile iş birliği yapan ünlü sanatçı, farklı stillerde söylediği şarkılarda hem eğlence hem de duygusallığını gözler önüne yorumcu yönüyle birlikte sunacak.

Petek Dinçöz, yeni dünyanın yayın anlayışına ve hızına uygun olarak yeni şarkılarını dinleyicilerin beğenisine sunarken eş zamanlı olarak sahne programlarına başlayacak.

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Kaynak: Snob Magazin

Petek Dinçöz, Eylül, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Petek Dinçöz'den 8 Yıl Sonra 4 Yeni Şarkı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Petek Dinçöz'den 8 Yıl Sonra 4 Yeni Şarkı - Son Dakika
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