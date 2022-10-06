İkiz Bebek Beklediğini Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

İkiz Bebek Beklediğini Açıkladı

06.10.2022 18:22
İkiz Bebek Beklediğini Açıkladı

Philip Schneider ile 2018 yılında evlenen Hilary Swank, hamile olduğunu duyurdu. "Uzun zamandır istediğim bir şeydi" diyen Oscar ödüllü aktris, ikiz bebek beklediğini açıkladı. İşte detaylar...

'Erkekler Ağlamaz', 'Milyonluk Bebek' ve 'Özgürlük Yazarları' gibi yapımlarla tanınan oyuncu Hilary Swank'tan müjdeli haber geldi.

HAMİLE OLDUĞUNU AÇIKLADI

Philip Schneider ile mutlu bir evlilik sürdüren Swank, katıldığı 'Good Morning America' adlı programda hamile olduğunu açıkladı.

İkiz bebek beklediğini söyleyen 48 yaşındaki oyuncu, "Uzun zamandır istediğim bir şeydi. Şimdi anne olacağım. Hem de bir değil, iki çocuk annesi olacağım" dedi.

YORUMLAR
500
Hadise'den Boşanan Mehmet Dinçerler Ortaya Çıktı! Hadise'den Boşanan Mehmet Dinçerler Ortaya Çıktı! Antalya haberi... Gazipaşa Belediye Başkanı Yılmaz'dan Sma Tip 1 Hastası Arya Bebeğe Ziyaret Antalya haberi... Gazipaşa Belediye Başkanı Yılmaz'dan Sma Tip 1 Hastası Arya Bebeğe Ziyaret
Kaynak: Snob Magazin

Hilary Swank, Bebek, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İkiz Bebek Beklediğini Açıkladı - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
01:17 İzmir'de mide bulandıran görüntü! Kız öğrenci yurdunun önünde mastürbasyon yaptı
00:31 Resmi Gazete'de yayınlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki tutukluyu affetti
00:24 Fenerbahçe'nin başarısı, Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yerini değiştirdi
00:17 Prag'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zamanı gelirse Suriye Başkanı Esad ile görüşebiliriz
00:07 Başakşehir, deplasmanda Rigas Skola ile 0-0 berabere kaldı
23:57 Fenerbahçe, sahasında AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup etti!
23:50 Son seçim anketi Ankara'da yapıldı! İşte CHP'nin yüzde 27.4 oy aldığı anketin sonuçları
23:37 Fransızlardan Türk taraftarlara skandal muamele! Tepkilerin ardı arkası kesilmedi
23:32 Erdoğan'dan "Bir gece ansızın gelebiliriz mesajınızla Yunanistan'a saldırabiliriz mi diyorsunuz?" sorusuna net cevap: Konuyu doğru anlamışsın
22:28 TBMM Genel Kurulu'nda, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin yeni düzenlemenin 12 maddesi daha kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 01:44:01. #1.12#
SON DAKİKA: İkiz Bebek Beklediğini Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement