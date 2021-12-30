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Pınar Altuğ'dan şok eden boşanma açıklaması - Son Dakika

Pınar Altuğ'dan şok eden boşanma açıklaması

30.12.2021 13:12
Pınar Altuğ'dan şok eden boşanma açıklaması

Sosyal medya hesabından takipçilerine verdiği yanıtlarla sık sık gündeme gelen oyuncu Pınar Altuğ, bu kez boşanma çıkışıyla olay yarattı. İşte detaylar...

Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ arasındaki yaş farkı yıllardır gündemden düşmüyor.

Eşinden 9 yaş büyük olan Pınar Altuğ, son olarak bir takipçisinin "Eşek kadar kadın bula bula çocuk yaşta bir adamla evlendiniz, oğlunuz gibi gözüküyor pes valla!" yorumuyla şoke oldu.

"UYGUN BİRİNİ BULUN BOŞANAYIM!"

Pınar Altuğ, takipçisinin bu çirkin yorumuna jet hızıyla cevap verdi. Ünlü oyuncu, "Hay Allah! Siz daha uygun birini bulun o zaman ben de boşanıp onunla evleneyim! Gerçekten manyaksınız" diyerek isyan etti.

"LİBİDOM HİÇ DÜŞMEDİ"

47 yaşındaki Pınar Altuğ, geçtiğimiz aylarda yatak odası ve cinsel hayatına dair açıklamalarda bulunmuştu.

Cinsel yaşamı hakkında konuşan Altuğ, "Bizde gün geçtikçe her şey daha iyiye gidiyor. Daha mı tecrübeleniyoruz, bilmiyorum. Benim yaşla birlikte günlük hayatımdaki enerjim de düşmedi. Libido da bununla bağlantılı. Ne genç arkadaşlarım var, "Ay şimdi onu mu yapacağız" diyorlar, yapıver işte, hallediver (gülüyor). Hep iç ritmi yüksek ve enerjik bir kadın oldum. Dolayısıyla 40'lı yaşlarda olmak bir şey değiştirmedi, sadece bir rakam. Bu arada dolu dolu 47 yani..." ifadelerini kullanmıştı.

Pınar Altuğ'dan şok eden boşanma açıklaması
Pınar Altuğ'dan şok eden boşanma açıklaması
Pınar Altuğ'dan şok eden boşanma açıklaması

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Yağmur Atacan, Pınar Altuğ, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Pınar Altuğ'dan şok eden boşanma açıklaması - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Pınar Altuğ'dan şok eden boşanma açıklaması - Son Dakika
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