Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım Aşk mı Yaşıyor? Fotoğraftaki Detay Dikkat Çekti... - Son Dakika
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Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım Aşk mı Yaşıyor? Fotoğraftaki Detay Dikkat Çekti...

10.07.2022 13:00
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım Aşk mı Yaşıyor? Fotoğraftaki Detay Dikkat Çekti...

Hadise ile uzun süreli birlikteliği sonrası adı Hande Erçel ile anılan Kaan Yıldırım'ın aşkı kısa sürmüştü. Yıldırım şimdilerde gönlünü Yargı dizisinin başarılı oyuncusu Pınar Deniz'e kaptırdı. İkilinin İzmir'de beraber tatilde olduğu o fotoğrafla ortaya çıktı.

Takvim'de yer alan habere göre; Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz, Yiğit Kirazcı ile ayrılığı sonrası gönlünü yine kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım'a kaptırdı. İki popüler oyuncunun İzmir Urla'da tatil yaptığı ise sosyal medyadaki fotoğraf ile dikkatlerden kaçmadı.

Hadise ile aşkı köpeği Benek'in fotoğrafıyla sosyal medyada ifşa olan Yıldırım'ın Deniz ile beraberliğini ise gözlüğü ve taktığı bileklik ortaya çıkardı. Güzel oyuncunun Urla'daki bir otelden paylaşılan fotoğraf karesinde yakışıklı oyuncunun hiç çıkarmadığı aksesuarlarının görünmesiyle "Yeni aşk" dedikoduları alevlendi.

Pınar Deniz'in etiketlendiği bu karede Yıldırım'ın bilekliği ile güneş gözlüğü açıkça görülüyor. Bu arada Hande Erçel'le beraberken adı bir diğer oyuncu Tuğçe Açıkgöz ile anılan Kaan Yıldırım'ın şimdi de Pınar Deniz ile beraber olduğu iddiası "Güzelleri yıldırım çarpıyor" esprileri yaptırdı. Hande Erçel, Yıldırım ile aşkını dedikodulara göre ihanet yüzünden noktaladı.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım Aşk mı Yaşıyor? Fotoğraftaki Detay Dikkat Çekti... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım Aşk mı Yaşıyor? Fotoğraftaki Detay Dikkat Çekti... - Son Dakika
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