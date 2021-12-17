28 yaşındaki Deniz, muhabirlerin "Dizinin bu kadar başarılı olmasını bekliyor muydunuz?" sorusuna, "Bu kadar başarılı olmasını beklemiyordum açıkçası, o yüzden çok mutluyuz o yüzden" yanıtını verdi. 'Aşkın Kıyameti' filminde birlikte oynayan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen ikiliden Deniz, kendisinden 10 yaş büyük Kirazcı ile ilişkileriyle alakalı da konuştu. Oyuncu, "Her şey çok yolunda" dedi.

Şimdilerde ' Evlilik Hakkında Her Şey ' dizisinde rol alan Kirazcı,"Ben etkilemedim, normal kendimiz olduk. Anlaşıyoruz gülüp eğleniyoruz" ifadelerini kullandı. Deniz ise "İlk görüşte aşk değil miydi?" sorusuna, "Ben biraz iş kolik olduğum için sadece o an işime odaklıyım. Yiğit'le zaman geçirdikçe birbirimizle nasıl iyi anlaştığımızı gördük, sonra sevgili olduk zaten" cevabını verdi.