Pınar Deniz'in Arapça şarkı söylediği anlar dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pınar Deniz'in Arapça şarkı söylediği anlar dikkat çekti

Haberin Videosunu İzleyin
Pınar Deniz\'in Arapça şarkı söylediği anlar dikkat çekti
18.02.2026 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Pınar Deniz\'in Arapça şarkı söylediği anlar dikkat çekti
Haber Videosu

Pınar Deniz, dergi röportajında sürpriz bir şekilde Arapça şarkı söyledi; o anlar hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, bu kez Arap medyasının gündeminde. Oyuncu, Etbil Arabi dergisine verdiği Arapça röportajla dikkat çekerken, röportaj sırasında söylediği Arapça şarkı sosyal medyada da çok konuşuldu.

Dijital platformda yayınlanacak Dönence dizisinin hazırlıkları devam ederken, Pınar Deniz'in bu sürpriz performansı hayranların ilgisini bir kez daha üzerine çekti.

BÖLÜM BAŞINA 3 MİLYON ALACAĞI İDDİA EDİLDİ

Başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ'un üstlendiği Bozdağ Film imzalı "Dönence" dizisinde kadın başrol için Pınar Deniz ile görüşmeler sürüyor. Şimdiden izleyiciler, Deniz'in ekran kimyasını ve Arapça sürprizini merakla bekliyor.

Toplamda 8 bölüm olarak planlanan dizinin çekim takvimine göre oyuncuların toplam kazançları da netleşti. Bu anlaşma çerçevesinde Kıvanç Tatlıtuğ'un yapım sonunda cebine koyacağı rakamın 32-40 milyon TL arasında, Pınar Deniz'in ise yaklaşık 24 milyon TL olması bekleniyor.

Pınar Deniz, Magazin, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Pınar Deniz'in Arapça şarkı söylediği anlar dikkat çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hasan polat Hasan polat:
    bunlar nasil paralar birileri evine ekmek götürmekte zorlanir bunlarda sacma sapan dizilerle milyonlari cebine atar ey maliye bakanliği garibani kovalayacağına aha bunları kovalaaa 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bağcılar’da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı Bağcılar'da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı
Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
İşte Galatasaray’ın Juventus’u elemesi halinde muhtemel iki rakibi İşte Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde muhtemel iki rakibi
Trump’tan İran’a açık tehdit: Yok olurlar Trump'tan İran'a açık tehdit: Yok olurlar
Tunceli’de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti Tunceli'de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti
Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ’’1905’ten beri böylesi yok’’ diyerek duyurdu Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack’ın Epstein yazışmaları gün yüzüne çıktı ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'ın Epstein yazışmaları gün yüzüne çıktı

19:08
Bakan Şimşek’ten milyonları ilgilendiren “maaş“ açıklaması
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren "maaş" açıklaması
18:35
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı İşte anlamı
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı! İşte anlamı
18:24
Juventuslu futbolcu açıkladı Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra
Juventuslu futbolcu açıkladı! Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra
18:13
Aleyna Tilki’nin annesi Instagram’da abonelik sistemini açtı
Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı
17:44
CHP’li Burcu Köksal’dan Bakan Kurum’a ziyaret
CHP'li Burcu Köksal'dan Bakan Kurum'a ziyaret
17:39
MHP’li Yıldız’dan komisyon raporu çıkışı Tartışmaya açılmayacak başlıkları tek tek sıraladı
MHP'li Yıldız'dan komisyon raporu çıkışı! Tartışmaya açılmayacak başlıkları tek tek sıraladı
16:41
ABD son 48 saatte Orta Doğu’daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 19:23:43. #7.11#
SON DAKİKA: Pınar Deniz'in Arapça şarkı söylediği anlar dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.