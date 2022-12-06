Kaan Yıldırım, Pınar Deniz'le ayrıldığı iddiasını yalanladı: Küçük dünyamızda mutluyuz

Yargı dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz'in 3 aydır aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'ın kıskançlıklarından bunaldığı için ayrılık kararı aldığı ileri sürüldü. Kısa sürede magazin gündeminde olay yaratan ayrılık iddiasına Kaan Yıldırım'dan cevap gecikmedi.

"LÜTFEN BİZİ RAHAT BIRAKIN"

Instagram hesabından Pınar Deniz'e sarıldığı bir fotoğrafı paylaşarak ayrılık iddiasını yalanlayan Kaan Yıldırım, bu zamana kadar hakkında çıkan haberlere isyan etti. Deniz ile çok mutlu bir ilişkisinin olduğunu söyleyen yakışıklı oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Yaklaşık üç yıldır hiçbir dayanağı ve gerçekliği olmayan o kadar çok habere maruz kaldım ki zaman zaman kendime çok yabancılaştığım anlar oldu. Hiç yapmadığım şeyler yapmışım, yaşamadığım şeyler yaşamışım gibi gösterildi. Bir insan olduğundan ne kadar farklı yansıtılabilirse o kadar farklı yansıtıldım ve herkesin gözü önünde asla bana ait olmayan bir persona yaratıldı. Her haberde, her olayda sahip olmadığım bir karakter yüklediniz üzerime. Ben hep susmayı tercih ettim, zamana güvendim, zaman kimin ne olduğunu gösterir dedim ancak bu sefer susmak istemiyorum. Kafanıza göre ayrılık haberi yapıp ilişkimizi itibarsızlaştırmanıza izin vermeyeceğim. Biz, bize ait küçük dünyamızda çok mutluyuz. Lütfen rahat bırakın bizi."

Kaan Yıldırım'ın paylaşımına yorum yapan Pınar Deniz ise "Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.