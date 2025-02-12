Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın romantik kar pozu sosyal medyada beğeni topladı.
Geçtiğimiz yıl İngiltere tatilinde Pınar Deniz'e evlenme teklifi eden Kaan Yıldırım, Deniz'in 'Evet' yanıtıyla havalara uçmuştu.
Çift, geçtiğimiz yıl İtalya'nın başkenti Roma'da sadece yakınlarının katılımıyla gerçekleşen bir nikah töreniyle evlendi. Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, kısa süre sonra bebek beklediklerini de sevenleriyle paylaştı.
Erkek bebek bekleyen çift, sık sık mutlu pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor. Yıldırım, son olarak eşiyle ve köpekleriyle evlerinin bahçesinde çekilmiş kar pozunu paylaştı.
Pınar Deniz de aynı pozu hikayesinden paylaştı. Çifte, 'Bir film karesinden gibi', 'Kartpostal gibi' yorumları geldi.
Son Dakika › Magazin › Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan Romantik Kar Pozu - Son Dakika
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