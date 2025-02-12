Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan Romantik Kar Pozu - Son Dakika
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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan Romantik Kar Pozu

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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan romantik bir kar paylaşımı geldi. Çiftin karesine, takipçilerinden 'Bir film karesinden gibi', 'Kartpostal gibi' gibi yorumlar geldi.

12.02.2025 14:32  Güncelleme: 14:40
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Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın romantik kar pozu sosyal medyada beğeni topladı.

Geçtiğimiz yıl İngiltere tatilinde Pınar Deniz'e evlenme teklifi eden Kaan Yıldırım, Deniz'in 'Evet' yanıtıyla havalara uçmuştu.

Çift, geçtiğimiz yıl İtalya'nın başkenti Roma'da sadece yakınlarının katılımıyla gerçekleşen bir nikah töreniyle evlendi. Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, kısa süre sonra bebek beklediklerini de sevenleriyle paylaştı.

ERKEK BEBEK BEKLİYORLAR

Erkek bebek bekleyen çift, sık sık mutlu pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor. Yıldırım, son olarak eşiyle ve köpekleriyle evlerinin bahçesinde çekilmiş kar pozunu paylaştı.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan Romantik Kar Pozu

"KARTPOSTAL GİBİ"

Pınar Deniz de aynı pozu hikayesinden paylaştı. Çifte, 'Bir film karesinden gibi', 'Kartpostal gibi' yorumları geldi.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım\'dan Romantik Kar Pozu

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Son Dakika Magazin Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan Romantik Kar Pozu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Çelikk:
    boşa kürek sallamayın 3 0 Yanıtla
  • hayriye orman:
    resmi gören oldumu looo?? 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan Romantik Kar Pozu - Son Dakika
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