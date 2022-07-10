Pinhani Grubu'ndan Nasreddin Hoca'nın türbesine ziyaret

63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği'nde konser veren ünlü müzik grubu Pinhani, Nasreddin Hoca'nın türbesini ziyaret etti.

Pinhani grubu üyeleri, Nasreddin Hoca'nın türbesini ziyaret etti. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da grup üyelerine eşlik ederek türbe ve Nasreddin Hoca hakkında bilgiler verdi. Türbede dua eden grup üyeleri, daha sonra türbe önündeki 'Dünyanın Ortası Burasıdır' yazan platforma çıkarak fotoğraf çektirdi.

Nasreddin Hoca fıkralarını günümüzde de kullandığını ifade eden grubun solisti Sinan Kaynakçı, özellikle Nasreddin Hoca'nın 'ya tutarsa' sözünü hayat felsefesi olarak kullandığını söyledi. Kendisinin de Konyalı olduğunu ve güzel beklentilerle Akşehir'e geldiğini ifade eden Kaynakçı, "Grup arkadaşlarım bizim burada belki bu kadar sevildiğimizin farkında değillerdi ama ben en baştan beridir biliyordum. Akşamki kalabalık ve coşku benim için sürpriz olmadı. Konsere gelen herkese çok teşekkür ediyorum, çok mutlu ayrılıyoruz Akşehir'den. İlk fırsatta tekrar gelmek istiyoruz, çok seve seve geldik. Çok mutlu bir şekilde de ayrılıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - KONYA