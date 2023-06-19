Prenses Kate Middleton Garter Nişanı'nda Göz Kamaştırdı - Son Dakika
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Prenses Kate Middleton Garter Nişanı'nda Göz Kamaştırdı

Prenses Kate Middleton Garter Nişanı'nda Göz Kamaştırdı

19.06.2023 19:31

Prenses Kate Middleton, Garter Nişanı töreninde siyah-beyaz puantiyeli midi elbisesi ve Philip Treacy'nin tasarladığı şapka ile zarif bir görünüm sergiledi. Nişan, halka büyük hizmetleri tanıyan ve 700 yıllık tarihinde törensel ve gösterişli ritüelleri ile bilinen bir törendir. Öte yandan, Prens Andrew'ın Kraliyet Konutu'ndan ayrılmayı reddettiği ve yazın çatı onarımları için 7 milyon £ harcadığı belirtildi.

Prenses Kate Middleton, William'ın tarihi Garter Nişanı yürüyüşünde giydiği kıyafetle göz kamaştırdı. Kate, Prenses Diana'nın koleksiyonundan kendisine hediye edilen Collingwood düşen armut küpelerini takarken, Alessandra Rich markasına ait siyah-beyaz puantiyeli midi elbisesi ve Philip Treacy'nin tasarladığı şapka ile zarif bir görünüm sergiledi.

Prenses Kate Middleton Garter Nişanı'nda göz kamaştırdı

Garter Nişanı, halka büyük hizmetleri tanıyan ve 700 yıllık tarihinde törensel ve gösterişli ritüelleri ile bilinen bir törendir. Windsor Kalesi'nden St George Şapeli'ne özel bir hizmet için bir yürüyüş gerçekleştirilir. Yeni şövalyeler atanır ve kalenin Waterloo odasında bir öğle yemeği servis edilir. Nişan, en fazla 24 Şövalye veya Bayan Arkadaşa verilir.

Prenses Kate Middleton Garter Nişanı'nda göz kamaştırdı

Öte yandan, Prens Andrew'ın Kraliyet Konutu'ndan ayrılmayı reddettiği ve yazın çatı onarımları için 7 milyon £ harcadığı belirtildi. Kraliyet Konutu'nun nem sorunu yaşadığı ve yeni bir çatıya ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

Kaynaklar, Andrew'ın onarımlar sırasında evde kalmanın sorun yaratabileceği konusunda uyarıldığını ancak taşınmaya isteksiz olduğunu belirtiyorlar.

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Kate Middleton, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Prenses Kate Middleton Garter Nişanı'nda Göz Kamaştırdı - Son Dakika


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