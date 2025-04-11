Rabia Soytürk\'ten cesur küvet pozu

Son olarak ATV ekranlarında yayınlanan 'Kör Nokta' isimli dizide 'Aslım' karakteriyle izleyiciyle buluşan gen oyuncu Rabia Soytürk, kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle ve cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Samet Vuruşan'dan aldığı romantik evlilik teklifiyle hayranlarını sevindiren Soytürk, hem kariyerindeki başarısıyla hem de özel hayatındaki mutluluğuyla dikkat çekiyor.

Daha önce rol aldığı 'Duy Beni' ve 'Veda Mektubu' gibi projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Rabia Soytürk, sosyal medya hesabında paylaştığı küvet pozlarıyla bir kez daha gündeme damgasını vurdu.

Cesur kareleriyle binlerce beğeni ve yorum alan güzel oyuncu, hem ekranda hem de dijital platformlarda etkileyici bir performans göstermeye devam ediyor.