Rafet El Roman, eleştirilere isyan etti: 'Bırakın da romantik şarkılar söyleyen bir adamın biraz çapkınlığı olsun' - Son Dakika
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Rafet El Roman, eleştirilere isyan etti: 'Bırakın da romantik şarkılar söyleyen bir adamın biraz çapkınlığı olsun'

30.07.2023 14:26

Ünlü popçu Rafet El Roman, genç sevgilisi Yasemin Gergeç ile olan ilişkisi hakkında eleştirilere cevap verdi. Romantik şarkılar söyleyen bir adamın çapkınlık yapmasında bir sorun olmadığını belirten El Roman, tepkilere isyan etti.

Çapkınlıklarıyla magazin dünyasında ün salan Rafet El Roman, bir süredir kendisinden 24 yaş küçük Yasemin Gergeç'le aşk yaşıyor. Ünlü popçu sosyal medyada olay olan ve eleştirilen aşkıyla ilgili sert konuştu. "Bırakın da Rafet El Roman gibi romantik şarkılar söyleyen bir adamın biraz çapkınlığı olsun. Bunda ne var?" diyen Rafet El Roman, gelen tepki gösterdi.

GENÇ AŞKI ÇOK KONUŞULDU

Romantik şarkılarıyla müzik dünyasında yer edinen ünlü popçu Rafet El Roman'ın genç aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz haftalarda tatilde görüntülenen çift İstanbul'a döndü.

24 yaş küçük sevgilisiyle görüntülenen Rafet El Roman'dan çapkınlık isyanı: Bırakın da biraz çapkınlığın olsun

ÇAPKINLIK ELEŞTİRİLERİNE İSYAN ETTİ

Nişantaşı'nda sevgilisiyle yürüyüşe çıkan Rafet El Roman, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Tatilde görüntülenmeleriyle ilgili konuşan ünlü şarkıcı, üzerine yapışan "çapkınlık" etiketine de isyan etti. Magazin New adlı sayfanın haberine göre ünlü popçu, "Bırakın da Rafet El Roman gibi romantik şarkılar söyleyen bir adamın biraz çapkınlığı olsun. Bunda ne var? Anlamıyorum. Kötü alışkanlığım yok." dedi.

24 yaş küçük sevgilisiyle görüntülenen Rafet El Roman'dan çapkınlık isyanı: Bırakın da biraz çapkınlığın olsun
24 yaş küçük sevgilisiyle görüntülenen Rafet El Roman'dan çapkınlık isyanı: Bırakın da biraz çapkınlığın olsun
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Rafet El Roman, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Rafet El Roman, eleştirilere isyan etti: 'Bırakın da romantik şarkılar söyleyen bir adamın biraz çapkınlığı olsun' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rafet El Roman, eleştirilere isyan etti: 'Bırakın da romantik şarkılar söyleyen bir adamın biraz çapkınlığı olsun' - Son Dakika
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