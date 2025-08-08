Rafet El Roman Kapadokya\'da Klip Çekti

Ünlü sanatçı Rafet El Roman, 'Bitmedi Eziyetin' isimli yeni şarkısının klip çekimleri için Kapadokya'ya geldi. Eşsiz manzaralar eşliğinde çekim yaptıklarını belirten sanatçı, "Böyle bir zirvede kendinizi dünya lideri gibi hissediyorsunuz, kalkmak istemiyorsunuz" dedi.

Kapadokya ile üçüncü kez klip çalışması yaptığını söyleyen Rafet El Roman, bölgeye ilk kez 1999'da geldiğini belirterek, "Rahmetli Kemal Sunal, Metin Akpınar, Meltem Cumbul gibi değerli oyuncularla 'Propaganda' filminin çekimleri için yaklaşık bir buçuk ay burada yaşadık. O dönemlerde balon turizmi bugünkü kadar yaygın değildi. 2000'li yıllardan sonra Kapadokya turizmi büyük bir gelişme gösterdi" ifadelerini kullandı. Sanatçı; Kapadokya'nın dünya üzerinde eşi benzeri olmayan bir değer olduğunu vurgulayarak, "Bence hala hak ettiği turizm potansiyeline ulaşmadı, ama önümüzdeki yıllarda çok daha fazlasını hak edeceğine inanıyorum" dedi.

Yeni şarkısının adının 'Bitmedi Eziyetin' olduğunu açıklayan Rafet El Roman; "Bu sefer düet yerine iki solist olarak bir çalışmaya imza atıyoruz. Şarkının sözlerini Levent Solmaz yazdı. Henüz yayınlamadık, biraz gizemli ilerliyoruz" dedi. - NEVŞEHİR