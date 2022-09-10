Ebru Şahin, Maç Sonu Buğrahan Tuncer'i Hedef Almıştı! Eda Ece'den Maç Sonu Paylaşımı Geldi - Son Dakika
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Ebru Şahin, Maç Sonu Buğrahan Tuncer'i Hedef Almıştı! Eda Ece'den Maç Sonu Paylaşımı Geldi

10.09.2022 23:59
Ebru Şahin, Maç Sonu Buğrahan Tuncer'i Hedef Almıştı! Eda Ece'den Maç Sonu Paylaşımı Geldi

Rakibi Fransa karşısında 87-86 kaybederek Avrupa Şampiyonası'na veda eden Türkiye A Milli Basketbol takımında, normal sürenin sonlarında serbest atış kaçıran Cedi Osman'a tepkiler olmuş, maç sonundaki basın toplantısında Buğrahan'ın maçla ilgili açıklamaları olmuştu. Ebru Şahin'den Buğrahan'a üstü kapalı bir biçimde tepki geldi.

12 Dev Adam, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Fransa ile karşılaştı. Maçı 87-86 kazanan Fransa çeyrek finale yükselirken Türkiye Avrupa Şampiyonası'na veda etti.

Karşılaşmanın normal süresinin bitimine 11 saniye kala Fransa sportmenlik dışı faul yaptı. Milliler 77 - 75 öndeyken Cedi Osman'ın kaçırdığı 2 serbest atış ve yaptığımız top kaybı sonrası Rudy Gobert, Fournier'in kaçırdığı şutu takip smacıyla baskete çevirdi. Bu sayıyla maç 77-77'lik eşitlikle uzatmalara gitti.

Maç sonu ise Cedi Osman'a tepkiler büyüktü. Buğrahan Tuncer ise maç sonu yapılan basın toplantısında, "2019'dan sonra şimdi de bu. Herkes çok üzgün. Yine imkansızı başardık. Normal sürede 10 sayıyla kazanacağımız maçı uzatmada kaybettik. Herkes çok üzgün takımda" ifadelerini kullandı.

Ardından Cedi Osman'ın eşi Ebru Şahin, sosyal medya hesabından milli basketbolcu Buğrahan Tuncer'in açıklamalarına tepki gösterdi. Şahin, "Turnuva boyunca oyuncular yorgunluktan ve mücadeleden bayılacakken turnuvada 1 maç toplam 10 dk'sı olmayanlar gününe şükredip takımına teşekkür edeceğine hatırlatma yapıyor" diyerek Tuncer'e üstü kapalı göndermede bulundu.

EDA ECE'NİN TEPKİSİ

Ebru Şahin'in açıklamalarından sonra, Buğrahan Tuncer'in oyuncu sevgilisi Eda Ece'nin tepkisi merak ediliyordu. Maç sonu Eda Ece'den de bir paylaşım geldi.

Güzel oyuncu, Şahin'in açıklamalarına karşı tepki vermek yerine, şu paylaşımda bulundu:

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Cedi Osman'ın eşi Ebru Şahin'den Eda Ece'nin sevgilisi Buğrahan Tuncer'in açıklamalarına tepki Cedi Osman'ın eşi Ebru Şahin'den Eda Ece'nin sevgilisi Buğrahan Tuncer'in açıklamalarına tepki Ömer Onan: 'Bu durum FIBA'nın beceriksizliği, iş bilmezliğidir' Ömer Onan: 'Bu durum FIBA'nın beceriksizliği, iş bilmezliğidir'
Kaynak: Snob Magazin

Cedi Osman, Ebru Şahin, Türkiye, Fransa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ebru Şahin, Maç Sonu Buğrahan Tuncer'i Hedef Almıştı! Eda Ece'den Maç Sonu Paylaşımı Geldi - Son Dakika

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