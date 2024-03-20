Ramazan Ayında Sahurdan Hemen Sonra Uyumak Zararlı mı? - Son Dakika
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Ramazan Ayında Sahurdan Hemen Sonra Uyumak Zararlı mı?

Ramazan Ayında Sahurdan Hemen Sonra Uyumak Zararlı mı?

Ramazan ayında uyku düzenlerinde değişiklikler yaşayan vatandaşlar, sahurdan hemen sonra uyumanın zararlarını merak ediyor. Uzmanlar, sahurdan hemen sonra uyumanın sindirim sorunlarına, uyku kalitesinin düşmesine, ağırlık artışına ve asit reflüsüne neden olabileceğini belirtiyor.

20.03.2024 12:32
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Ramazan ayında birçok vatandaşın uyku düzenlerinde değişiklikler olmaya başladı.

Sahur için uykudan uyandıktan sonra uykuya dalma süreleri değişebiliyor.

Peki doğrusu nedir?...

Uzmanlar, sahurdan hemen sonra uyku pozisyonuna geçmenin sağlık açısından sakıncalı olduğunu belirtiyor.

Tüketilen besinler de önem taşıyor

Özellikle mide problemleri, sindirimin yavaşlaması gibi sorunlar baş göstermeye başlıyor.

Bu kapsamda sahurda tüketilen besinlerin de sindirim süresini hızlandıracak ve uyku kalitesini etkilemeyecek şekilde seçilmesi de önem taşıyor.

Sizler için oluşabilecek sorunları derledik.

İşte sahurdan hemen sonra uyumanın bazı olası zararları şunlar:

1. Sindirim Sorunları: Sahur yemeğinin sindirilmesi için mide ve bağırsaklara verilen süre kısa olduğunda sindirim sorunları yaşanabilir.

Bu; mide yanması, hazımsızlık ve geğirme gibi rahatsızlıklara neden olabilir. Böylelikle organların yorulması da söz konusu olacaktır.

2. Uyku Kalitesinin Düşmesi: Hemen yemek yedikten sonra uyumak, uyku kalitesini olumsuz etkileyebilir.

Sindirim süreci devam ederken uyku sırasında vücut rahatlamak yerine sindirimle uğraşabilir, bu da derin uyku evrelerine geçmeyi zorlaştırabilir.

3. Ağırlık Artışı: Metabolizmanın yavaşlamasına ve vücuttaki yağ depolarının artmasına neden olabilir. Bu, uzun vadede kilo alımına katkıda bulunabilir.

4. Asit Reflüsü: Sahur yemeğini hemen ardından yatmak, asit reflüsü riskini artırabilir. Yatarken, mide asidinin yemek borusuna geri kaçma olasılığı artabilir, bu da yanma hissi ve boğazda rahatsızlık gibi belirtilere yol açabilir.

Kaynak: Magazinkolik

Magazin, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ramazan Ayında Sahurdan Hemen Sonra Uyumak Zararlı mı? - Son Dakika

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