Real Madrid Şampiyonlar Ligi\'ni kazandı

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Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'u 2-0 yenen Real Madrid 15. kez kupayı müzesine götürdü.

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, A Milli Takım'da forma giymiş ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan ilk Türk oyuncu olarak tarihe geçti.

Arda Güler Real Madrid'in Şampiyonlar ligi Şampiyon olmasından ve kupayı kaldırmalarından sonra kendisini ilk tebrik eden, finalde kaybeden Borisia Dortmund'un antrenörlerinden biri olan Nuri Şahin oldu...