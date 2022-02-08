YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla tanındıktan sonra 2 milyon takipçisinin olduğu Instagram üzerinden reklam paylaşımları yapan Duygu Özaslan'ın başı derde girdi. 2020 yılında sosyal medyadan kazanç elde edenleri denetleme amaçlı olarak "#işbirliği" yazısı zorunlu tutulmasına uymayan fenomene reklam durdurma cezası verildi.
Ticaret Bakanlığı'nda yapılan açıklamada Duygu Özaslan'ın "Reklam veren Duygu Özaslan hakkında, 6502 sayılı Kanun'un 63 üncü ve 77/12'nci maddeleri uyarınca anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir" denildi. Ceza alan Duygu Özaslan ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
Son Dakika › Magazin › Reklam tanıtımlarında kurallara uymayan Duygu Özaslan'a ceza verildi - Son Dakika Magazin