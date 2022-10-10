Yalı Çapkı dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu iç çamaşırsız pozuyla beğeni topladı - Son Dakika
Üye Girişi

Yalı Çapkı dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu iç çamaşırsız pozuyla beğeni topladı

10.10.2022 16:59

Ekran hayatına yeni başlayan Yalı Çapkı dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun sütyensiz pozları, hayranlarının beğenisini topladı. Genç oyuncu için "Yerli Bella Hadid" yorumları yapıldı.

Dizilerden yana bir türlü şansı gülmeyen kanalları arasında yer alan Star TV, Yalı Çapkını dizisinden istediği verimi aldı. Dizi, yayına başlamasından kısa bir süre geçmesiyle birlikte reytinglerde zirveye oynamaya başladı. Dizinin oyuncuları da bir anda magazin gündeminde öne oturmaya başladı.

SEYRAN KARAKTERİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Dizide Seyran karakterine hayat veren isim ise güzel oyuncu Afra Saraçoğlu. Hem yeteneği hem de güzelliğiyle göz dolduran Saraçoğlu, dizinin hayranlarının favorilerinden biri olarak görülüyor.

Reyting rekortmeni dizinin güzeli Afra Saraçoğlu iç çamaşırsız pozlarıyla yıktı geçti

SON POZU YIKTI GEÇTİ

Son olarak Saraçoğlu da farklı bir giyim tarzı benimseyenler arasında yer aldı. Ünlü isim, ceketinin altına sütyen kullanmadan poz verdi. Oyuncunun bu pozları hayranlarından tam beğeni aldı.

İşte Saraçoğlu'nun o pozu:

Reyting rekortmeni dizinin güzeli Afra Saraçoğlu iç çamaşırsız pozlarıyla yıktı geçti
YORUMLAR
500

Afra Saraçoğlu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yalı Çapkı dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu iç çamaşırsız pozuyla beğeni topladı - Son Dakika


Son Dakika
17:21 Manchester City'de top koşturan Haaland'ın yaptığı diyet duyanları şaşkına çevirdi! Kalp ve karaciğer yiyor
17:00 Yeni haftaya düşüşle başlayan altın, bin liranın altına geriledi!
16:59 Yalı Çapkı dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu iç çamaşırsız pozuyla beğeni topladı
16:43 Türkiye'de kar yağışı ne zaman başlayacak? Hava tahmin uzmanı tarih verip uyardı
16:35 Taze baba Murat Yıldırım, kızı ile ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı
16:31 Yorumcu Sinan Engin, canlı yayında sinirlerine hakim olamadı! Ertem Şener'in korku dolu yüz ifadesi kameralara yansıdı
16:20 Yusufeli Barajı projesi hakkında konuşan Bakan Kulum: İlçemizi yeni yerine taşımaya başladık
16:17 Safran hasadı başladı! Hücre yenileme etkisi olan bitkinin kilosu 100 bin TL'ye satılıyor
16:14 Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Nefsimi tekrar ayaklar altına alıyorum
15:58 Mahkeme, 5 yaşındaki Eymen'i işkence ederek öldüren anne ve sevgilisinin itirazlarını kabul etmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 17:45:47. #1.12#
SON DAKİKA: Yalı Çapkı dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu iç çamaşırsız pozuyla beğeni topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement