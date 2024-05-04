Rihanna İkinci Kez Anne Oldu ve Cesur Giyim Tarzından Pişmanlık Duydu - Son Dakika
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Rihanna İkinci Kez Anne Oldu ve Cesur Giyim Tarzından Pişmanlık Duydu

Rihanna İkinci Kez Anne Oldu ve Cesur Giyim Tarzından Pişmanlık Duydu

Barbadoslu şarkıcı Rihanna, 13 Mayıs 2022'de ilk bebeğini kucağına aldı ve süreci de sosyal medyadan yayınladı. Şubat 2023'te ise ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Cesur giyim tarzıyla da adından sıklıkla bahseden Rihanna, geçen günlerde katıldığı bir davet çıkışında pişmanlığından bahsetti. Geçmişte vücudunu sergilediği için pişmanlık duyduğunu belirten Rihanna, bir anne olarak bu konuda düşündüğünü ifade etti.

04.05.2024 19:09
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Barbadoslu şarkıcı Rihanna, 13 Mayıs 2022'de ilk bebeğini kucağına aldı ve süreci de sosyal medyadan yayınladı.

Başarılı isim Şubat 2023'te ise ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Burada ise verdiği pozlarla adından söz ettirdi.

Cesur giyim tarzıyla ilgili itiraf geldi

Cesur giyim tarzıyla da adından sıklıkla bahseden Rihanna, geçen günlerde katılığı bir davet çıkışında pişmanlığından bahsetti.

"Pişmanım"

Rihanna, "Ben hayatımda bir sürü hata yaptım. Dekoltelere özgürlük verdim. Şimdi bu işler gençlere kaldı.

Geçmişte vücudumu sergilediğim için pişmanım. Bir anne olarak, ben bunları gerçekten yaptım mı diye düşünüyorum." dedi.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Rihanna İkinci Kez Anne Oldu ve Cesur Giyim Tarzından Pişmanlık Duydu - Son Dakika

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