Rihanna ve sevgilisi Boran Kuzum\'ın kamerasına yakalandı

Oyuncu Boran Kuzum, bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali kapsamında, Jennifer Lawrence ve Robert Pattinson'ın başrollerini paylaştığı "Die, My Love" adlı filmin galasına katıldı. Kırmızı halıda şıklığıyla dikkat çeken Kuzum, uluslararası sinema çevrelerinin ilgi odağı oldu.

Galadan sonra ise Kuzum, dünyaca ünlü isimlerin bir araya geldiği özel bir partiye davet edildi. Partide, şu sıralar üçüncü çocuğuna hamile olan Rihanna ve sevgilisi ASAP Rocky de yer aldı. Ünlü çift, gecede DJ kabinine geçerek konuklara keyifli anlar yaşattı.

Boran Kuzum, Rihanna ve ASAP Rocky'nin eğlenceli performansını sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım kısa sürede yoğun ilgi görürken, oyuncunun Cannes'daki temsili de takipçileri tarafından övgüyle karşılandı.