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Rıza Çalımbay'ın Empati programındaki açıklamaları - Son Dakika
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Rıza Çalımbay'ın Empati programındaki açıklamaları

NTV'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla yayınlanan Empati programının 10 Ocak bölümünde teknik direktör ve eski milli futbolcu Rıza Çalımbay konuk oldu. Çalımbay, programda Atom Karınca lakabının hikayesini anlattı ve Rıdvan Dilmen ile girdikleri restoran açma deneyimini paylaştı.

Rıza Çalımbay\'ın Empati programındaki açıklamaları
11.01.2024 - 16:30,  Güncelleme: 16:39
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NTV ekranlarında Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla her Çarşamba ekrana gelen Empati'nin 10 Ocak Çarşamba günü yayınlanan bölümünün konuğu teknik direktör ve eski milli futbolcu Rıza Çalımbay oldu.

İşte o açıklamalar:

"Seviyorum. Atom Karınca çizgi filmdi, benim de oynadığım mevkii orta saha olduğu için, çok koşuyordum ve her tarafa yardım ediyordum. Bir gün gazeteyi açtım, bir baktım karikatür var.

Atom Karınca, o dönem tv'de oynuyor, öyle kaldı lakabım... Kötü bir lakap değil. Hikayesi bu... Bir gazeteci tv'den esinlendi, takımdan çıkma değil yani...

Bizim takımda herkesin lakabı vardı, Sarı Metin'in (Metin Tekin) lakabı Nuri Alço diyorduk. Feyyaz'a Kibar Feyzo, Ulvi'ye Sefil Bilo diyorduk. Hemen hemen herkesin lakabı vardı. Saffet Sancaklı'ya İskeletor diyorduk, Ali Gültekin'e Sakar diyorduk"

Rıdvan'la restoran açtık dedim ki 'bu bizim işimiz değil'

Rıza Çalımbay, Rıdvan Dilmen'le girdikleri restoran açma hikayesini de şöyle anlattı: "Rıdvan Dilmen'le restoran açtık. Restoranı açtık açılışa herkes geldi, Başbakandan Federasyon Başkanına kadar.

Öbür gün geldik restorana, bizden başka kimse yok. Dedim Rıdvan ayrılalım biz, ayrıldık, dedim ki bu bizim işimiz değil"

Kaynak: Magazinkolik
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