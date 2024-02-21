Rota Virüsü Tedavisi Gören Serkan Çağrı'dan Uyarı: Çocuklarınızı Koruyun - Son Dakika
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Rota Virüsü Tedavisi Gören Serkan Çağrı'dan Uyarı: Çocuklarınızı Koruyun

Rota Virüsü Tedavisi Gören Serkan Çağrı\'dan Uyarı: Çocuklarınızı Koruyun

Rota virüsü nedeniyle tedavi gören Serkan Çağrı, hastane odasında kolunda serumla çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı ve sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Çağrı, virüsün özellikle çocukları etkilediğini ve herkese bulaştığını belirterek, çocukların korunması gerektiğini vurguladı.

21.02.2024 22:13  Güncelleme: 22:20
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Rota virüsü nedeniyle tedavi gören Serkan Çağrı, hastane odasında kolunda serumla çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı ve sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

"ÇOCUKLARINIZI KORUYUN"

Dikkat dikkat! Rota virüsü perişan ediyor. Özellikle çocuklarınızı koruyun. İlk önce bizim çocuklarda başlayan bu virüs sıra sıra hepimize bulaştı. Beni bu kadar perişan ettiyse yavrularımızı düşünemiyorum.

Serkan Çağrı hastanelik oldu Perişan ediyor

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Rota Virüsü Tedavisi Gören Serkan Çağrı'dan Uyarı: Çocuklarınızı Koruyun - Son Dakika

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