Rotahane Ekibi Bir Seyahatte 4 İli Birden Gezdi - Son Dakika
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Rotahane Ekibi Bir Seyahatte 4 İli Birden Gezdi

10.04.2022 22:18
Rotahane Ekibi Bir Seyahatte 4 İli Birden Gezdi

Pervin Ersoy'un yürüttüğü 'Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz' projesi, 5-7 Nisan tarihleri arasında Uşak, Afyon, Kütahya ve Bilecik illerini kapsayan özel bir seyahat gerçekleştirdi. 4 ilin doğal ve tarihi güzellikleri seyahatte ziyaret edildi.

Türkiye'nin tanıtımı ve iç turizme verilen önemin arttırılmasını amacıyla Pervin Ersoy'un başlattığı 'Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz' projesi Ege'den İç Anadolu'ya uzanan geniş bir programla devam etti. Rotahane ve projenin iş ortağı Bukla Tur tarafından gerçekleştirilen geziye Rotahane ekibinden Pervin Ersoy ve Bilge Kuru'nun yanı sıra Keremcem, Müge Boz ve Hakan Akkaya katıldı.

4 ili kapsayan geniş ve dopdolu bir programla Rotahane ekibi keşif dolu üç gün geçirdi. Gezinin ilk durağı özellikle bahar aylarında keşfedilmeyi bekleyen doğal güzellikleriyle tüm katılımcıları etkileyen Uşak oldu. Uşak'ta Ulubey Kanyonu ve kanyonda yer alan Cam Teras'a gidildi. Uşak şehir merkezinde ise Arkeoloji Müzesi, Dumlupınar Şehitliği ziyaret edilen yerler arasındaydı.

Geceyi NG Hotels Afyon'da geçiren Rotahane ekibi ikinci gün hem Afyon hem de Kütahya illerini gezdi. Afyon'da Çavdarhisar Aizonai Antik Kenti; Kütahya'da ise Gülsüm Güral Porselen Müzesi, Ulu Camii, Çinili Cami, Arkeoloji Müzesi, Kütahya Çini Müzesi'ne gidildi.

Üçüncü gün Afyon'un doğal güzelliklerinin yanı sıra Bilecik şehir merkezindeki tarihi değerler görüldü. Frig Vadisi, Aslantaş, Emre Gölü, Kral Yolu, Yılantaş, Kaya Mezarları, peri bacaları, Göynüş Vadisi ve Ayaizi Afyon'da gezilen yerler arasındaydı. Türk Sineması'nın önemli eserlerinden biri olan AROG'un çekim alanı da bu seyahat sırasında ziyaret edildi. Bilecik'te ise Ertuğrul Gazi Türbesi, Şeyh Edebali Türbesi ve Bilecik Saat Kulesi'nin gezilmesinin ardından Rotahane ekibi hızlı trenle İstanbul'a dönerek seyahati tamamladı.

Rotahane Ekibi Bir Seyahatte 4 İli Birden Gezdi
Rotahane Ekibi Bir Seyahatte 4 İli Birden Gezdi
Rotahane Ekibi Bir Seyahatte 4 İli Birden Gezdi
Rotahane Ekibi Bir Seyahatte 4 İli Birden Gezdi

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Bilecik, Kütahya, Afyon, Uşak, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Rotahane Ekibi Bir Seyahatte 4 İli Birden Gezdi - Son Dakika


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