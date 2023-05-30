RTÜK'ten 28 Mayıs akşamı yayın yapan 6 kanal hakkında inceleme - Son Dakika
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RTÜK'ten 28 Mayıs akşamı yayın yapan 6 kanal hakkında inceleme

RTÜK'ten 28 Mayıs akşamı yayın yapan 6 kanal hakkında inceleme

30.05.2023 12:17

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, seçim akşamı izleyicilerden gelen şikayetlerin ardından Halk TV, Tele 1, KRT, TV5, Flash Haber ve SCZ TV hakkında inceleme başlattı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, "Aziz milletimizi küçük düşürmeye çalışanların bu tutumlarına sessiz kalmayacağız" dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 28 Mayıs seçimlerinin sona ermesinin ardından harekete geçti. İzleyicilerden gelen şikayetleri değerlendiren RTÜK, 6 kanal hakkında çok sayıda şikayet aldıklarını açıkladı.

"HALKI AŞAĞILAYAN VE KÜÇÜK DÜŞÜREN KONUŞMALARA YER VERİLDİ"

RTÜK'ten yapılan açıklamada, "İzleyicilerden gelen yoğun şikayetler üzerine sandıkların açıklaması ve sonuçların belli olmasıyla birlikte halkı aşağılayan, hakaret ve saldırılarla necip milletimizi küçük düşürmeye çalışan konuşmalara yer verilen HALK TV, TELE 1, KRT, TV 5, FLASH HABER ve SZC TV ilgili de incelemeler yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

ŞAHİN: SEÇİM SONUCUNA SAYGI DUYMAYAN TUTUMLARA SESSİZ KALMAYACAĞIZ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, inceleme kararını Twitter hesabından paylaşarak "Milli iradeye, demokrasiye, seçim sonuçlarına saygı duymayan ve halkımızı aşağılayan, aziz milletimizi küçük düşürmeye çalışanların bu tutumlarına sessiz kalmayacağız" dedi.

RTÜK'ten 28 Mayıs akşamı yayın yapan 6 kanal hakkında inceleme
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Son Dakika Magazin RTÜK'ten 28 Mayıs akşamı yayın yapan 6 kanal hakkında inceleme - Son Dakika


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