Cezaya destek çıktılar! Show TV'nin önünde Kızılcık Şerbeti'ne karşı protesto gerçekleştirildi: Edep yahu

Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Settar Tanrıöğen'in başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi bazı sahnelerinden dolayı RTÜK'ten ceza aldı. Diziye verilen cezaya itiraz eden binlerce kişi, "rtükkızılcıkşerbetinedokunma" etiketiyle paylaşım yaparak destek oldu.

KANALIN ÖNÜNDE EYLEM YAPTILAR

RTÜK, Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisindeki kadına şiddet ve zorla evlendirme sahnelerinden dolayı 5 hafta durdurma ve 1.5 milyon TL'lik para cezası verdi. Diziye sosyal medyada destek yağarken Show TV'nin önüne giden bir grup ise diziyi protesto etti. Magazin Gündemi'nde yer alan habere göre, Mil Diyanet Sen Show TV'nin önünde diziyi protesto ederek "Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın" ve "Edep yahu" pankartları açtı.