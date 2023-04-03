Cezaya destek çıktılar! Show TV'nin önünde Kızılcık Şerbeti'ne karşı protesto gerçekleştirildi: Edep yahu - Son Dakika
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Cezaya destek çıktılar! Show TV'nin önünde Kızılcık Şerbeti'ne karşı protesto gerçekleştirildi: Edep yahu

03.04.2023 14:02

RTÜK'ün birtakım sahneler yüzünden Kızılcık Şerbeti dizisine verdiği 5 hafta yayın durdurma ve 1,5 milyon liralık idari para cezası sosyal medyanın gündemine yerleşti. Başta ünlü isimler olmak üzere binlerce kişi kararın durdurulmasını isterken, bir grup da kanalın önüne giderek "Edep yahu" pankartı açıp kararı destekledi.

Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Settar Tanrıöğen'in başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi bazı sahnelerinden dolayı RTÜK'ten ceza aldı. Diziye verilen cezaya itiraz eden binlerce kişi, "rtükkızılcıkşerbetinedokunma" etiketiyle paylaşım yaparak destek oldu.

KANALIN ÖNÜNDE EYLEM YAPTILAR

RTÜK, Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisindeki kadına şiddet ve zorla evlendirme sahnelerinden dolayı 5 hafta durdurma ve 1.5 milyon TL'lik para cezası verdi. Diziye sosyal medyada destek yağarken Show TV'nin önüne giden bir grup ise diziyi protesto etti. Magazin Gündemi'nde yer alan habere göre, Mil Diyanet Sen Show TV'nin önünde diziyi protesto ederek "Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın" ve "Edep yahu" pankartları açtı.

Tepkiler büyüyor! Show TV'nin önünce Kızılcık Şerbeti için eylem yapıldı
YORUMLAR (2)
  • Teoman Ökmen: Çok beğenerek izlediğim ve bir gerçek hayat hikayesi olduğuna da yürekten inandığım bir dizi. Eleştirip eleştirmemek nereden bakıldığına bağlı. Her iki aile de etrafımdaki yaşantıda da rastladığım aile yapısı Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • Salcama Salca: Ülkede özgürlük adına hiçbir şey kalmadı. Milletin izlediği dizilere bile el attılar. Bu kadar yön verme çabası ne. Dizi seviliyor ki izleniyor. Size ne.... Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
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Kızılcık Şerbeti, Show Tv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cezaya destek çıktılar! Show TV'nin önünde Kızılcık Şerbeti'ne karşı protesto gerçekleştirildi: Edep yahu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cezaya destek çıktılar! Show TV'nin önünde Kızılcık Şerbeti'ne karşı protesto gerçekleştirildi: Edep yahu - Son Dakika
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